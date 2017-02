Čunkova koalice vládne kraji tři měsíce, programové prohlášení nemá

12:37 , aktualizováno 12:37

Nejdříve mělo být do půlky prosince, potom do konce ledna. Ale ani po čtvrt roce od svého nástupu nová koalice ve Zlínském kraji vedená lidoveckým hejtmanem Jiřím Čunkem nevydala programové prohlášení. Opozice ji za to kritizuje.