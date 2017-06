Najít letní brigádu už není problém, o manuální práci studenti nestojí

Ještě před třemi lety hledal Martin Hořovský studentskou brigádu s velkými obtížemi. Ačkoliv byl čerstvě plnoletý, firmy o něj nestály.

„Nakonec jsem uspěl jen díky tomu, že mě zaměstnal strýc na stavbě,“ vzpomíná Hořovský.

Letos měl brigádu zajištěnou po hodině hledání na internetu a čtyřech telefonátech. Situace se totiž zásadně změnila, nezaměstnanost je ve Zlínském kraji s hodnotou 3,6 procenta nejnižší od roku 2000 a stále klesá. Dlouhodobě je i pod celorepublikovým průměrem.

Lidí, kteří shánějí práci je ve Zlínském kraji aktuálně 14 830, oproti loňskému květnu o 5 044 méně a jen za poslední měsíc jich ubylo víc než 1 300.

Co je dobrá zpráva pro lidi, ale zatěžuje hlavu zaměstnavatelům. Zdejší výrobní firmy rostou a investují do rozvoje, ale jen velmi těžko shánějí pracovníky. Nedostatkoví už zdaleka nejsou jen kvalifikovaní odborníci, scházejí i lidé do montáží, kteří nemusí mít zvláštní znalosti. Stačí zručnost.

Třeba společnost Lapp Kabel, která nedávno v Otrokovicích slavnostně otvírala novou halu, potřebuje do tří let obsadit 200 míst ve výrobě. Aktuálně mají v nových prostorách 20 lidí, ještě letos chtějí nabrat alespoň dalších 15.

„Podařilo se nám zatím obsadit pozice na technickou přípravu výroby, objednávky a částečně i samotnou výrobu. Je to ale skutečně problematické,“ říká jednatel firmy René Sedlák.

Zlepšení komplikuje neochota lidí dojíždět do zaměstnání. „Mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce je nesoulad, pracovní místa nekvalifikovaných dělníků jsou v jiných regionech, než jsou dostupní uchazeči,“ líčí ředitelka krajského úřadu práce Miriam Majdyšová.

O manuální práci studenti při brigádě moc nestojí

Firmy tak kvůli nedostatku kmenových zaměstnanců i těch na sezonní práce vítají i krátkodobou výpomoc. Umožní jim alespoň překlenout období, kdy si zaměstnanci vybírají dovolenou.

„Nabídka letních brigád oproti loňskému roku vzrostla o desítky procent. Studenti mají obvykle větší zájem o práci v administrativě než ve výrobě, přestože jejich ohodnocení se příliš neliší,“ popsal ředitel Grafton Recruitment Jonathan Hill.

Nabídky navíc zaměstnavatelé uzpůsobují – studentům nabízejí intenzivní brigádu, aby si za léto stihli vydělat i něco užít, matkám na rodičovské dovolené zase práci na pár hodin denně.

Nejčastěji firmy hledají operátory výroby či skladníky, šance je i v obchodní sféře, kde scházejí asistenti prodeje, pokladní či výpomoc na inventury. Sehnat se dají na pracovních portálech, v personálních agenturách a stále víc také na sociálních sítích. Hodně se také rozmáhá nábor přes stávající zaměstnance.

Nedostatek lidí už se začal projevovat i na zvýšení platů, alespoň v některých oblastech. Lidé ve Zlínském kraji jsou dlouhodobě druhou nejlevnější pracovní silou v zemi, ovšem ti, kteří pracují ve strojírenství, se dostávají na desátou příčku v rámci republiky a vydělávají zhruba o 3 tisíce víc, než je krajský průměr.

Různě placené jsou i brigády, zatímco ve Zlínském kraji mohou studenti dostat za hodinu práce 75 až 100 korun, například na Vysočině je to 110 až 130 korun.