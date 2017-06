Vizovice jsou výjimka, jinak na letních festivalech nehrajeme, říká Ráž

Vizovický festival se sice koná až 18. a 19. srpna, ale areál likérky Rudolf Jelínek, v němž se odehrává, si hlavní hvězda přehlídky prohlédla už s předstihem.

Na Trnkobraní vystoupí s repertoárem, který hraje na aktuálním turné nazvaném Živých nás nedostanú. Velkolepou show, na níž nechybí velké LED projekce a světelné přeměny scén, doplňují největší hity Elánu.

Vizovické Trnkobraní Koná se 18. a 19. srpna v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích, hlavní hvězdou festivalu bude Elán. Skupina oslaví příští rok 50 let hraní. Stejné výročí má letos vizovický festival. „Kapela Elán má za sebou podobnou historii a muzikantský příběh jako festival Vizovické Trnkobraní, který probíhá již 50 let na hranicích Moravy a Slovenska. Zažil v minulosti řadu vrcholů i pádů a podařilo se mu překonat mnohé peripetie,“ uvedl organizátor Michal Šesták. „Eláni za svou historii zase naplnili stovky hal a stadionů bývalého Československa, současně jim v jednu chvíli hrozil i nečekaný konec kariéry a v čase letošního Trnkobraní zahájí svoji padesátou hudební sezonu. K oslavám padesátin Trnkobraní se tak více než symbolicky hodí,“ řekl Šesták. Skupina Elán se představí ve dvouhodinovém sobotním vystoupení s velkou projekcí a světelnou show. Na festivalu vystoupí také Tomáš Klus a Michal Hrůza, zpěvačky Katarína Knechtová a Lenny, kapely No Name, Mandrage, Tři sestry či Mňága a Žďorp. Tradiční součástí Trnkobraní je soutěž v pojídání švestkových knedlíků. Připraveny jsou filmové projekce, divadelní představení, vystoupení folklorních souborů a různé aktivity pro děti. Kompletní program je na webu www.vizovicketrnkobrani.cz.

„Naše kulatiny nás k žádnému ohlížení nenutí. Zajímá nás to, co bude zítra, ne co bylo včera,“ říká frontman Jožo Ráž, který je v kapele od začátku. „Žádné bilancování se nekoná,“ souhlasí kytarista a zpěvák Jano Baláž, který do Elánu přišel v roce 1980.

Co vás přimělo přijmout účast na Trnkobraní, když se festivalům vyhýbáte?

Ráž: To je pravda, vůbec na nich nevystupujeme. Ale teď pro to byly dva důvody – shodujeme se ve výročích, protože festival slaví padesátku a my také, a máme rádi alkohol, který s Trnkobraním souvisí. (směje se)

Budete pro vizovickou přehlídku nějak upravovat program, se kterým jste teď na turné?

Ráž: Ne, odehrajeme ho tak, jak je připravený. Jsou v něm namixované staré hity – Stužková, Dresy, Ak nie si moja – s novými písničkami.

Baláž: Ono to není tak jednoduché nějak spontánně do připraveného programu něco vkládat. Je to naprogramované na počítači, je daný plán, kterého se musíme držet. Nejde si jen tak říct, teď si zahrajeme něco jiného.

Jak vnímáte rozdíl v bouřlivé odezvě publika na staré hity, kdy fanoušci zpívají s vámi, a přece jen vlažnější přijetí nových písniček? Neustrnuli vaši fanoušci v 80. letech?

Ráž: Na to musíte uplatnit jinou matematiku. Staré písničky lidé poslouchají o hodně déle než nové, které ještě nemají tolik zažité.

Baláž: Je to také problém s médii, která hrají jen staré písničky, z posledních desek nám nezahráli nic. A proto právě ty nové nemají tak zažité. Ale myslím si, že nové písničky fungují úplně stejně dobře jako staré.

Proč na festivalech nevystupujete?

Baláž: Byli jsme třeba domluvení, že vystoupíme ve 23 hodin, a nakonec jsme vystoupili ve čtyři ráno. Všechno nabíralo velké zpoždění, hodně lidí, každý přidával. Jít ve 4 hodiny ráno na pódium, když jste měli vystupovat ve 23 hodin, to je zoufalé. A druhým důvodem je to, že tolik lidí, co přijde na festival, máme na každém našem koncertě. Nepotřebujeme festival, abychom si mohli zahrát před obrovským publikem.

Plánujete Trnkobraní i jako setkání s kamarády, ostatními muzikanty?

Baláž: Na každém našem koncertě jsou tisíce kamarádů – našich posluchačů.

Jaké vztahy máte s ostatními slovenskými populárními kapelami, jako jsou například Team, Tublatanka nebo Metalinda? Je mezi vámi rivalita, nebo naopak chystáte nějaké společné projekty?

Baláž: Není mezi námi žádná rivalita. Copak vy jíte jen jedno jídlo? Stejně tak i posluchači chtějí mít možnost výběru a poslouchat více kapel. S některými jsme i natočili nějaké duety, ale třeba společné album s nikým rozhodně nechystáme.

Součástí festivalu je i soutěž v pojídání švestkových knedlíků. Neplánujete, že byste se zúčastnili?

Ráž: Toto jsou ty knedlíky? (ukazuje na tác se štamprlemi slivovice a směje se) Knedlíky mám rád, ale soutěžit určitě nebudu.

A co třeba Jelínkův košt?

Baláž: Tak tam bychom byli jen první dvě hodiny. (směje se)

Nedávno jste si areál likérky Rudolf Jelínek prohlédli. Ochutnali jste i místní slivovici?

Ráž: Dal jsem si hruškovici, tu mám nejradši. Byla dobrá.