ANO má kandidátku, krajská radní chce nadále zůstat ve Sněmovně

Ještě v únoru šéf hnutí ANO ve Zlínském kraji Pavel Pustějovský prohlašoval: „Nechceme, aby naši poslanci ve velké míře kumulovali funkce. Několik měsíců to tolerovat můžeme, ale pokud by to mělo trvat další čtyři roky, viděl bych to jako problém.“

Narážel tím na poslankyni Margitu Balaštíkovou, která je od loňského podzimu zároveň neuvolněnou krajskou radní pro životní prostředí a zemědělství.

Když však krajský sněm ANO ve Zlínském kraji tento týden schvaloval podobu kandidátky, Balaštíková se na ní objevila. A rovnou na třetím, tedy volitelném místě. Právě tři poslance má ANO v regionu už nyní.

„Pokud se (Balaštíková) do Sněmovny znovu dostane, bude o tom rozhodovat předsednictvo hnutí. Buď zůstane jen jako uvolněná krajská radní, nebo bude fungovat jako další poslanec Petr Gazdík, který je rovněž ve vedení kraje,“ uvedl Pustějovský.

Balaštíková však rovnou naznačila, že v případě zvolení hodlá vydržet na obou místech.

„Mám spoustu práce, kterou je třeba udělat. Ve Sněmovně i na kraji se věnuji zemědělství, díky tomu můžu přenášet spoustu věcí na jinou úroveň,“ popsala.

Podle politologa Pavla Šaradína z olomoucké Univerzity Palackého není podobný postup v české politice neobvyklý.

„Pokud někdo nemá se souběhem funkcí zkušenosti, kritizuje jej. V praxi ale často zjistí, že může být i výhodou. Od ANO je to pragmatické rozhodnutí,“ zmínil Šaradín, podle něhož by však Balaštíková v případě zvolení neměla ve Sněmovně chtít další významnější funkci.

Vondráček: Nemusíme za každou cenu hledat nové tváře

Zatímco před čtyřmi lety nově vzniklé hnutí ANO hledalo tváře, které do voleb nasadí, nyní už mohlo vsadit na „prověřené“ politiky.

„Po pěti letech konečně stavíme kandidátku z vlastních lidí a nemusíme za každou cenu hledat nové tváře,“ řekl místopředseda Sněmovny a kroměřížský právník Radek Vondráček, jenž bude znovu lídrem. Jeho pozice v ANO je silná, letos v únoru ho sněm zvolil jako člena předsednictva.

Dvojkou kandidátky je Pustějovský, který je v ANO rovněž výrazný. Pracuje jako hlavní manažer celého hnutí. Kromě toho je krajským zastupitelem a působí jako člen představenstva valašskomeziříčské chemičky DEZA, která spadá pod Agrofert.

„O nominaci jsem si sám řekl, mám ambici být ve Sněmovně. Věnuji se průmyslu a energetice,“ podotkl Pustějovský, jenž vede stranu v regionu třetím rokem.

Na čtvrtém místě je projektový manažer a předseda ANO na Zlínsku Marek Novák, za ním figuruje majitel firmy Elko EP a exradní Holešova Jiří Konečný.

Náměstci zlínského primátora kandidovat nebudou

Naopak zcela končí poslanec a vsetínský lékař Pavel Volčík. „Neměl už zájem kandidovat. Po lidské stránce s ním nebyl problém, ale ve Sněmovně nebyl příliš aktivní,“ řekl Pustějovský.

MF DNES kontaktovala i Volčíka, ten však na zaslané dotazy nereagoval.

ANO nezastírá, že chtělo do politiky přilákat známé osobnosti hlavně ze Zlínska. „Zatím se nám to ale nedaří. Zlín je oblast, kde máme dlouhodobě ne zcela vyhovující výsledky, možná i to se v tom odrazilo,“ uvedl krajský předseda.

Kandidovat nebudou ani náměstci zlínského primátora za hnutí ANO Jiří Korec a Patrik Kamas.

„Oba by se měli primárně věnovat krajskému městu. Za rok jsou komunální volby, kde budou obhajovat mandát,“ naznačil Pustějovský, který bude za úspěch v poslaneckých volbách považovat zisk čtyř mandátů.

Lídra ještě nemá TOP 09

ANO ve Zlínském kraji při minulých volbách v roce 2013 skončilo druhé se ziskem 18,31 procenta, o 1,08 procenta více obdržela ČSSD s poslancem Antonínem Seďou v čele. Seďa bude znovu obhajovat, stejného lídra má i KSČM v podobě poslance Vladimíra Koníčka.

ODS vsadila na krajského předsedu strany a starostu Uherského Hradiště Stanislava Blahu.

Jedničkou KDU-ČSL je Ondřej Benešík, měl by vést i koalici strany se Starosty a nezávislými.

Další parlamentní partaj Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura patrně vybere poslance Jaroslava Holíka.

„Krajské předsednictvo už jej navrhlo, kandidátka se bude schvalovat během května,“ poznamenal šéf hnutí Tomio Okamura.

Jednička TOP 09 bude známá až na konci května, kdy stranu čeká krajský sněm.