Tarja, Zaz i Elán. Ve Zlínském kraji se chytá řada velkých koncertů

Řada umělců zamíří i do menších měst kraje. Třeba do Vsetína přijede Kryštof, Uherské Hradiště přivítá Olympic a v Rožnově pod Radhoštěm vystoupí Tonya Graves. Výběr nejzajímavějších koncertů přinesla MF DNES:

Elán

28. září, Zimní stadion Luďka Čajky

Nejpopulárnější slovenská kapela se po koncertní pauze vrací do českých hal. Jožo Ráž a spol. tak připomínají třicáté výročí od vydání svého nejúspěšnějšího alba Hodina slovenčiny a zároveň představí songy z aktuálního alba Živých nás nedostanú. Dvouhodinový program doplní největší hity kapely.

Tonya Graves

14. října, Společenský dům, Rožnov pod Radhoštěm

V rámci tradičního podzimního Jazzmenu mohou zájemci vyrazit na koncertní verzi alba Back to Blues od Tonyi Graves. Zpěvačka funkových Monkey Business v něm nabízí kompilaci bluesových písní převzatých od legend žánru (B. B. King, Presley, Hendrix, Parton aj.), které skvěle interpretuje.

Olympic

27. října, Klub kultury Uherské Hradiště

Nestárnoucí kapela zahraje v Uherském Hradišti v rámci Permanentní tour ve složení Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta a jako host Martin Vajgl na bicí. Za půlstoletí své existence vydal Olympic přes 70 alb, získal tři Zlaté a tři České slavíky. Dějiny skupiny jsou fakticky dějinami české rockové hudby.

Winter Masters of Rock

19. listopadu, hala Euronics, Zlín

Jedenáctý ročník zimní verze největšího českého rockového festivalu nabídne spoustu metalových lákadel. Zahrají Gamma Ray, Saxon, Overkill či Rage a se svou kapelou British Lion dorazí Steve Harris, skladatel a zakladatel nejvlivnější metalové kapely světa Iron Maiden.

Tarja

3. prosince, hala Euronics, Zlín

Populární zpěvačka, která svoji velkou kariéru odstartovala ve finských Nightwish, přijede představit do Zlína nové album nazvané The Shadow Self. Půjde o působivé představení s monstrózní scénou. Tarja bude mít za sebou poprvé sérii LED stěn ukazujících různé animace a videa k písním.

Michal Horáček a hosté

4. prosince, Kongresové centrum, Zlín

Horáčkův pořad nazvaný Na cestě nabídne ve Zlíně jména, jako jsou František Segrado, Lenka Nová či Ondřej Ruml. Představení se uskuteční jen několik dnů po pražském koncertu s názvem Petr Hapka žije. Právě jeho písně budou tvořit velkou část večera.

Kryštof

7. prosince, Dům kultury Vsetín

Populární česká kapela Kryštof se v rámci svého Srdcebeat Club Tour představí také ve Vsetíně. Návštěvníci uvidí show inspirovanou jarním halovým turné k albu Srdcebeat s projekcemi, vylepšeným designem scény i speciálními efekty v klubové atmosféře.

Zaz

10. prosince, hala Euronics, Zlín

Hudební fenomén z Francie míří poprvé do Zlína. A bude to zážitek, vždyť loňský pražský koncert Zaz se stal nejlepším vystoupením roku v anketě MF DNES a iDNES.cz. Zaz je renesanční umělkyně s podmanivým hlasem, která se hudebně pohybuje od jazzu po blues a od francouzských písniček po africké, andaluské, brazilské a latinskoamerické žánry. Do Zlína přiveze i výpravnou pódiovou scénu.

Vašo Patejdl

14. prosince, Kongresové centrum, Zlín

„Od Elánu po Fontánu“ aneb všechny hity populárního slovenského hitmakera Vašo Patejdla nabídne prosincový koncert ve Zlíně. Patejdl je legendou slovenské populární hudby, zpěvákem, skladatelem, hráčem na klávesové nástroje a jedním ze zakladatelů Elánu.

Čechomor + Taiko Drummers

16. prosince, Kongresové centrum, Zlín

Exotické hosty až z Japonska si doveze do Zlína kapela Čechomor. Během exkluzivního vánočního koncertu vystoupí s Taiko Drummers – sborem japonských bubeníků, kteří předvánoční koncert ozvláštní vůní exotické hudby.