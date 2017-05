Prostě jsem chtěl něco zachránit, říká majitel zámku v Uhřicích

19:15 , aktualizováno 19:15

Hledal historickou budovu, kterou by mohl opravit, a náhoda tomu chtěla, že se díky ní vrátil blízko svého rodiště. Josef Jarka pochází z Kroměříže, vyrůstal ale v Rakousku, kam jako chlapec emigroval s rodiči na začátku 80. let. O dvacet let později koupil zámek v Uhřicích.