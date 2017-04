Šéf HP Tronic: Hitem jsou spotřebiče podporující zdravý životní styl

Zlínská společnost HP Tronic nyní patří k největším českým prodejcům elektroniky a domácích spotřebičů. „Loňský rok hodnotíme mírně pozitivně. Konsolidované tržby přesáhly 9 miliard korun. Posílili jsme v maloobchodu, ať už jde o kamenné prodejny, nebo prodeje on-line,“ shrnul Večeřa.

Ekonomice se daří, poznáváte tedy, že lidé více utrácejí?

Odbyt roste, u různých skupin výrobků od 4 do 10 procent. V době krize před několika lety to bylo výrazně slabší, u většiny kategorií docházelo k celkovému poklesu.

O co je v současné době největší zájem?

U kuchyňských spotřebičů jsou to mixéry, výrobníky smoothies a vlastně všechny výrobky, které jsou spojeny se zdravým životním stylem, což odráží momentální trend. Loni na podzim jsme v této oblasti zaznamenali velký nárůst zájmu. Obecně je to tak, že některé výrobky zažijí velký prodejní boom, ale po nějaké době o ně trh ztratí zájem, jiné si své místo na trhu udržují dlouhodobě, což lze pozorovat například u skutečně kvalitních kuchyňských robotů. Jsem velmi rád, že se znovu vrací doba, kdy si spotřebitel je ochoten připlatit za kvalitu.

Daniel Večeřa Narozen v roce 1970. Vystudoval Fakulty managementu a ekonomiky VUT ve Zlíně. Pak pracoval jako poradce v oblasti daní a účetnictví a později jako finanční ředitel skupiny HP TRONIC. Po smrti zakladatele firmy Milana Hradila v roce 1999 se stal generálním ředitelem firmy.

Co největší „držák“?

Ledničky, pračky, prostě zařízení, bez nichž si už nedovedeme představit domácnost a jež nám velmi ulehčují život. Dnes už mezi ně můžeme počítat také myčky nádobí a jsem přesvědčen, že se to bude týkat taky sušiček prádla. Hospodyňka, která si výhody kvalitní sušičky jednou vyzkouší, už bez ní nemůže žít.

Jak se vám osvědčil nákup podniku ETA, který vyrábí domácí spotřebiče?

ETA je dlouhodobě lídrem na českém trhu v kuchyňských robotech, tuto pozici jsme udrželi, což považujeme za úspěch. U kategorií, na které se dlouhodobě zaměřujeme, se nám daří posilovat například u vysavačů. Jsme rádi, že jsme společnost ETA před lety kupovali. Výroba a prodej se můžou doplňovat. Navíc ETA je stále jedna z nejdůvěryhodnějších značek na českém trhu. Klademe důraz na velmi přísnou kontrolu kvality, v ní je ETA srovnatelná se světovými značkami.

Bavíme se o českém trhu, jak to vypadá se zahraničními?

Na Slovensku máme určitě prostor k tomu, abychom tam prodávali více než doposud. V Polsku máme pobočku, která tam postupně buduje dobré jméno značky, stejně je tomu i v Maďarsku. Se spotřebiči ETA se můžete setkat v Pobaltí, zemích bývalé Jugoslávie nebo například v Arménii, ale z hlediska střednědobého výhledu jsou to právě trhy sousedních zemí, které jsou pro naši značku klíčové.

Kupují lidé stále více zboží přes internet?

Nákupy on-line se stávají přirozenou součástí našich životů. S chytrými mobily usínáme, vstáváme, je to hlavní zdroj našich informací. Zákazníci už zjistili, že nakupování on-line je velmi pohodlné. Stačí jim pár úkonů v telefonu a pak si zboží pohodlně, podle svých časových možností, vyzvednou v prodejně, případně si ho nechají dovézt. Jsem přesvědčen, že kombinace on-line objednávky a kvalitní prodejny, která je otevřená 7 dnů v týdnu, je velmi atraktivní služba. Na spokojenost se zákazníků pravidelně dotazujeme a měříme ji pomocí metodiky NPS (Net Promoter Score). Výsledky mají přímý vliv na hodnocení zaměstnanců. Za jeden z velkých úspěchů považuji to, že se nám daří spokojenost zákazníků neustále zvyšovat, i díky tomu Euronics (síť prodejen, které provozuje HP Tronic, pozn. red.) získal první místo v kategorii Cena kvality Elektro v soutěži Shop roku 2016.

Co je pro vás ekonomicky výhodnější: když si lidé koupí zboží přímo v prodejně, nebo pokud si ho objednají přes internet?

Nejde o to, co je pro nás výhodnější. Snažíme se v prodejnách nabízet zboží, o kterém jsme přesvědčeni, že je pro zákazníka nejlepší volbou. Nákup takového zboží je pak velmi rychlý a pohodlný – bez ohledu na to, jestli ho realizuje na webu, mobilu nebo přímo na prodejně. Pokud si zákazník vybere zboží, které v prodejně nemáme a je v centrálním skladu, dokážeme ho doručit do druhého dne. V současné době je zákazníky lépe hodnocený osobní odběr v prodejně, a to nejen proto, že je vždy zdarma, ale i proto, že ho zákazníci obecně považují za „svobodnější“, protože zůstávají pány svého času. Jinak my vnímáme prodej v obchodech a přes internet už více jak čtyři roky jen jako odlišné formy komunikace prodeje na jednom trhu.

Před lety jste se pustili i do hoteliérství, ve Velkých Karlovicích provozujete několik hotelů, jak se vám daří v této oblasti?

Jsme hoteliéři tak trochu z donucení, Milan Hradil tam v 90. letech koupil nějaké pozemky, na kterých dnes máme hotel Horal, k nim jsme přikoupili hotely Lanterna a Galik a začali je rozvíjet. Dnes v hoteliérství zaměstnáváme 170 lidí, působí tam profesionálové, které to baví. Cením si toho, že v sobě mají stále spoustu nadšení a vášně. Dříve jsme tomuto podnikání říkali „přidružená výroba“, teď už je to regulérní součást našeho podnikání. Máme z hoteliérství zisky, byť ne velké. Dopracovali jsme se do stavu, kdy tato činnost vyprodukuje tolik peněz, že jsme bez větších problémů schopni zajistit prostou reprodukci.

HP TRONIC Je předním tuzemským distributorem a prodejcem domácích spotřebičů, spotřební elektroniky, počítačů a mobilních telefonů. Provozuje síť prodejen Euronics, český e-shop Kasa.cz a slovenský Hej.sk. Od roku 2011 patří do skupiny HP TRONIC společnost ETA. Firma podniká také v oblasti cestovního ruchu – provozuje Resort Valachy s hotely Lanterna, Horal a Galik ve Velkých Karlovicích. Skupina HP TRONIC má více než 1400 zaměstnanců.

Zaměřujete se na wellness. Osvědčilo se to a máte díky tomu návštěvnost celoroční, a nikoliv jen sezonní?

Byli jsme jedni z prvních v Česku, kdo lidem nabídl tyto služby na úrovni rakouského, tedy světového standardu. Teď to zúročujeme, ale musíme je pořád zlepšovat. Už před deseti lety nebylo možné hostovi nabídnout jen postel a řízek s bramborovým salátem. Všichni sami u sebe víme, že když máme volný čas, tak si ho chceme užít způsobem, který nás naplňuje a přináší nám radost. Chceme, aby o nás bylo postaráno. Proto jsme například začali pořádat Karlovský gastrofestival nebo Týden kultury na Valašsku. Celoroční obsazenost v hotelech máme v průměru kolem 70 procent, což je slušné.

V minulých dnech jste oznámili novou investici, po rekonstrukci obchodního domu Prior ve Zlíně si jeho většinu pronajmete a zřídíte v něm hotel (více zde). Co vás k tomu vedlo?

Vstup do projektu Obchodního domu je pro nás hodně důležitý. Máme v úmyslu sem soustředit vedení a centrální složky všech firem naší skupiny, které jsou teď roztroušeny na několika místech Zlína. Vnímáme to i jako příležitost vytvořit zaměstnancům příjemné, moderní pracovní prostředí. Co se hotelu týká, jeho klíčovými součástmi budou moderní wellness zóna a zážitková restaurace, kde chceme zúročit zkušenosti z Velkých Karlovic a nabídnout naše služby také neubytovaným hostům.

Co dalšího vás čeká?

Za nejzásadnější investici z hlediska nejbližšího období považujeme budování nového centrálního skladu v Jirnech u Prahy, který nám umožní dále zkvalitnit služby v maloobchodu.