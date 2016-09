Mám tam rodinu a přátele, žádala náměstkova přítelkyně o přednostní byt

Byl srpen 2016 a jednala bytová komise, která je poradním orgánem městské rady ve Zlíně. Tehdejší náměstek primátora a předseda komise Dalibor Stříbný (ANO) na ni přišel s materiálem, jenž nebyl v programu.

Šlo o přednostní přidělení bytu na sídlišti Jižní Svahy, v části Podlesí. Členové komise však nevěděli, že o něj žádá Stříbného přítelkyně, kterou by tak minulo více než roční čekání a později by si mohla byt koupit za desetinu ceny.

Stříbný položil papíry na stůl s tím, aby návrh členové komise schválili. A všech sedm ze sedmi přítomných to udělalo, přestože to bylo v rozporu s pravidly, jimiž se přidělování bytů řídí.

„Materiál o mimořádném přidělení bytu dostali členové komise těsně před jednáním, takže neměli možnost se s ním detailně seznámit. Proto dali na doporučení předsedy komise, který žádost předložil,“ vzkázala přes mluvčího radnice členka komise za hnutí STAN Zdenka Gajdušková.

Pro předčasné přidělení bytu musí být pádný důvod

Stříbný ale narazil u ekonomického odboru, jemuž přišlo podezřelé zdůvodnění žádosti. Píše se v ní, že žadatelka „... má zájem o tento konkrétní byt, jelikož kousek od Podlesí bydlela už v minulosti a má zde rodinu a přátele. Od známých se dozvěděla, že tento byt je v současnosti prázdný...“.

„Tato žádost nesplňuje ani jednu podmínku pro předčasné přidělení bytu,“ upozornil náměstek primátora Ondřej Běták (STAN), jenž v minulém volebním období bytové komisi šéfoval.

„K mimořádnému přidělení se přistupuje jen výjimečně a v žádosti nestačí uvést, že se tam žadateli líbí a byt je volný,“ doplnil.

Většinou jde o případy svobodných matek nebo lidí v sociální nouzi. Městská rada si tyto případy může ověřit na odboru sociálních věcí.

Stejná srpnová komise například přednostně přidělila byt matce se dvěma dětmi, které nestačil malý byt v 1. segmentu na Jižních Svazích. Požadovala větší, sociální odbor se vyjádřil kladně a žádost byla oprávněně schválena.

To ale nebyl případ Stříbného. „Byla chyba, že to přes komisi prošlo. Budu o tom s našimi zástupci chtít mluvit,“ reagoval náměstek primátora za ANO Patrik Kamas.

Žádost splňovala podmínky, dušuje se členka komise

V komisi seděl i někdejší náměstek primátora přes bytovou problematiku a autor pravidel pro přidělování bytů František Chvatík z KDU-ČSL.

„Vůbec si to nevybavuji. Nevylučuji, že jsem souhlasil,“ řekl k tomu neurčitě Chvatík.

Komunisté mají v komisi zastupitelku Dagmar Butnikošarovskou. „Žádost zaručeně splňovala podmínky pro přidělení bytu,“ napsala v esemesce s tím, že je na dovolené.

Lidi do komise nominují politické strany, bývají to jejich členové či příznivci, často i lidé, kteří „své“ problematice tak nerozumí. Přesto koalice STAN a ANO neuvažuje o kontrole bytové komise či personálních změnách v jejích řadách.

„Kdybych měl další indicie, kontrole bych se nebránil. Je to ale první případ za šest let, což je v rámci statistické chyby,“ řekl primátor Miroslav Adámek.

S Kamasem zdůrazňují, že zafungovaly „kontrolní mechanismy“ a ekonomický odbor pokus o podfuk odhalil.

Stříbný nezapíral a přiznal chybu. Ve středu rezignoval na svou funkci v městské radě, zastupitelstvu i všechny další posty vyplývající z funkce náměstka.

„Omlouvám se. Chtěl jsem pomoci a nedomyslel jsem to do konce. Je to moje hloupost a nezkušenost, ze které vyvozuji osobní zodpovědnost,“ uvedl Stříbný.