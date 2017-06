STAN má podporu ze světa hazardu. Neovlivňuje nás to, tvrdí primátor Zlína

Před zpřísněním pravidel pro hazard bylo ve Zlíně kolem 1 500 hracích přístrojů. Po vzniku městské vyhlášky, která vykazuje herny z centra, se jejich počet před pár lety snížil na zhruba 800.

Jenže teď se opět přehoupl přes tisíc. Nenaplnil se tak předpoklad náměstka primátora Ondřeje Bětáka z hnutí STAN, který v roce 2013 říkal, že by do dvou let mohlo být v krajském městě jen 400 až 500 automatů.

Důvod? Hlavně skutečnost, že provozovatelé přidávají přístroje do heren, které zrušeny nebyly a dál fungují v jiných částech města. „Vyhláškou jsme neomezili počet přístrojů na jednu hernu. Když ale lidé přijdou na něco nového, snažíme se na to reagovat,“ řekl Běták.

Město má připravené dvě verze novely vyhlášky, které mají hazard opět regulovat. Kdy přesně by to mohlo být, ale není jasné. „Nebráníme se další regulaci,“ tvrdí Běták.

Roční podpora: pět milionů od Valenty, 500 tisíc od Redla

Odpůrci hazardu ve Zlíně prosazují plošný zákaz a od začátku říkají, že stávající podoba vyhlášky nemůže snížit počet přístrojů. Statistiky ministerstva financí jim teď daly za pravdu.

„Ve srovnání krajských měst v počtu automatů na obyvatele jsme dohnali druhé Karlovy Vary,“ upozornil Tomáš Pasterný z iniciativy Zlín bez hazardu.

Podle něj město, jež druhé volební období řídí STAN, hazard redukovat záměrně nechce, protože má sponzory, kteří se v hazardní branži pohybují.

Jde o majitele holdingu Synot Ivo Valentu, jenž poslal na účet hnutí za poslední rok 5,25 milionu korun. A podnikatele Petra Redla, který vlastní zlínský Hotel Garni a má také společnost Gambler Zlín, jež se zabývá provozováním hracích přístrojů. Redl je dlouhodobým podporovatelem STAN a na jeho účet přispívá několik let, za poslední rok na něj poslal 500 tisíc korun.

„Potvrdilo se naše podezření, které plynulo z mimořádné vstřícnosti hnutí STAN k hazardu ve Zlíně nebo z odporu k diskusi o větší míře regulace. Vysvětluje se tím, proč STAN nepřijal žádné opatření ke snížení počtu herních zařízení, který se po sedm let pohybuje kolem osmi set a za poslední měsíce dokonce vzrostl nad tisíc,“ pronesl Pasterný.

Valenta: Pravicové strany podporuji dlouhodobě

Starostové a nezávislí zveřejnili jména svých sponzorů na transparentním účtu, který však sahá jen rok nazpět do historie. Pro ně je to přesto důkaz, že nic netají.

S příspěvky od Valenty ani Redla problém nemají, přestože minimálně část z nich hnutí využilo na kampaň před loňskými krajskými volbami, v nichž kandidoval za konkurenční Svobodné a Soukromníky jako lídr právě Valenta.

„Odmítáme spojitost těchto sponzorů s naším postojem k hazardu. Pokud někdo pošle peníze na účet hnutí STAN do Prahy, my to nemáme šanci ovlivnit,“ podotkl Běták, který by to vnímal jako problém, pokud by hnutí dostávalo peníze přímo od Synotu, nikoliv od Valenty jako soukromé osoby. Ten je přitom majitelem holdingu.

Běták argumentuje i tím, že z centra města musela po vyhlášce zmizet jedna herna Synotu. Hazardní boss navíc posílá finance i dalším stranám, třeba ODS věnoval 10 milionů korun.

„Dobře víte, že pravicové strany podporuji dlouhodobě, transparentně a především na úrovni hlavních kanceláří, nikoliv jednotlivých měst. Odmítám cílené, účelové a tendenční spekulace,“ reagoval Valenta.

Redl to nechtěl vůbec komentovat. „Nic říkat nebudu,“ odmítl žádost o vyjádření pro MF DNES.

Gazdík: Pan Redl podniká v hazardu? To jsem neslyšel

Problém s penězi z prostředí automatů nemá ani primátor Miroslav Adámek, který byl zvolen za STAN, ale není členem hnutí. „Hnutí dávají peníze i stavební firmy a nedáváme jim za to zakázky města. Vědí, že si na nic nepřijdou,“ hájí radnici Adámek.

Vedení Zlína plošný zákaz hazardu odmítá. Podle něj by to byla cesta ke vzniku nelegálních heren, z nichž by město nemělo žádné peníze. Teď dostává ročně asi 60 milionů.

Předseda Starostů Petr Gazdík považuje spojování sponzorů s přístupem města k hazardu za nesmysl. „Pan Redl nás podporuje dlouhodobě, neslyšel jsem o tom, že by podnikal v hazardu,“ řekl Gazdík.

Český rozhlas nedávno zveřejnil informaci, že mezi příznivce STAN patří i Redlův syn Michal, s nímž se tehdejší místopředseda hnutí Stanislav Polčák přes e-mail radil o obsazení vedení městských společností v Praze (více zde).

Redl mladší byl přitom spolupracovníkem odsouzeného zločince Radovana Krejčíře. Byl stíhán v několika jeho kauzách a soudu unikl jen díky lékařům, kteří mu vystavili potvrzení o vážné duševní nemoci. „Nikdy neovlivnil má politická rozhodnutí,“ bránil se Polčák, který však kvůli tomu skončil v pozici místopředsedy Starostů (více zde).