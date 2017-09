Když firmy platí služební cesty za zábavou. Incentivní turismus roste

Když před pár lety přijela na Slovácko skupina bankéřů z Bratislavy, nebylo to kvůli obchodnímu jednání. Zamířili sem za sečením vzácných bělokarpatských luk.

„Dělali to, co v životě předtím nikdy. Vstávali ve čtyři ráno a odjížděli unavení, ale všichni si to pochvalovali jako vynikající relax,“ poznamenal Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

Právě takové zážitky potřebuje tzv. incentivní turismus, který se v posledních letech v Česku rozšiřuje. Jde o formu odměny, kdy zaměstnavatel místo financí dopřeje vybraným zaměstnancům, klientům nebo obchodním partnerům například dvoudenní lyžařský pobyt ve Velkých Karlovicích.

V USA tento trend úspěšně funguje desítky let a napomáhá tomu, aby zaměstnanci byli loajálnější, spokojenější a výkonnější.

Školení a výlet po Baťově kanálu

V tuzemsku často funguje model, kdy pracovníci zamíří na školení a poté v lokalitě zůstanou déle, aby si užili různé zážitky. Zlínský kraj sice není typický „kongresovou turistikou“, ale to platí i pro jiné části země.

Velké kongresové sály se zázemím uzpůsobené pro pořádání pravidelných setkání stovek lidí se zahraniční účastí mají jen v Praze a Brně.

Region sází na jiné taháky. „Ve Zlínském kraji se dá vytvořit program, který bude atraktivní a nevšední,“ vysvětlila mluvčí agentury CzechTourism Martina Fišerová.

Například hotel v malé obci Modrá, který stojí v areálu archeoskanzenu, nabízí kromě klasického ubytování a restaurace i speciální „balíčky“ pro firmy. Zájemci si při nich zkouší upéct středověkou placku, podojit kozu nebo střílet z luku. Jezdí střílet na plechové holuby, hotel pro ně pořádá sportovní turnaj nebo domlouvá varhanní koncert ve velehradské bazilice spojený s prohlídkou.

„Zájem je i o novou stezku slivovic a vína, na které klienti degustují přes sto druhů vína a pálenek, nebo se seznamují s chodem našeho lihovaru,“ konstatovala provozní hotelu Petra Cahlová.

Skupiny zaměstnanců často vídají i majitelé lodí na Baťově kanále. Mnohé podniky si totiž zpestřují celodenní školení nebo jednání projížďkou na výletní lodi spojenou s ochutnáváním vín či jídel.

Nejde sice o čistý incentivní turismus, ale už samotný fakt, že setkání nepořádají ve vlastních zasedacích místnostech, ale vybírají si příjemné prostředí, kraji pomáhá.

„Umíme lidi hýčkat, dostanou to, co od Moravy čekají – výborné víno, jídlo a pohodu,“ naznačil Urbanovský.

Lidé chtějí jídlo, víno a cimbál

I české firmy se o své zaměstnance starají čím dál víc. Možná i proto, že nezaměstnaných je málo a spolehlivých pracovníků si podniky považují.

Například v Resortu Valachy vzrostla za poslední tři roky firemní klientela na Valašsku o 20 procent a až o 50 procent je vyšší poptávka po doprovodných programech. Proto si je tady začali připravovat sami.

„Vsadili jsme na regionální valašská témata, která jsou mezi firmami velmi žádaná. Nejpopulárnější jsou kurzy pečení valašských frgálů s naší pekařkou, oblíbený je i program Ke kořenům Valašska, při němž si lidé vyzkouší různé tradiční činnosti – od zpracování dřeva až po přehazování sena,“ řekl ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla.

Zaměstnanci z celé země jezdí na teambuildingy i na zámek v Napajedlích, do luhačovických lázní, pivních lázní v Rožnově pod Radhoštěm, na balony v Břestku i za bohyněmi na Žítkovou.

„Většinou žádají kvalitní moravskou kuchyni, vína a k tomu místní cimbálovku,“ potvrdila provozní kempu Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi Petra Ondrejková.

Trend incentivní turistiky využívají i společnosti z regionu, třeba otrokovický Continental Barum, místní lékařská komora nebo Česká zbrojovka Uherský Brod.

„Je to běžná součást práce. V posledních letech někteří zaměstnanci několikrát ročně odlétají do naší dceřiné firmy ve Spojených státech. Tam pracují, ale zároveň si užijí i volný čas,“ popsal Radek Hauerland, viceprezident zbrojovky pro vnější komunikaci.