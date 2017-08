Nerostou, v lesích je sucho. Houbaři doufají, že lepší to bude na podzim

Když se před týdnem vracela Magda Habrová z lesa nedaleko Provodova se dvěma plnými koši bedel, byl to optimistický pohled pro každého pravověrného houbaře. „Do lesa chodívám pravidelně, ale letos jsem toho příliš nenašla. Takový úlovek mě překvapil,“ usmívala se.

Její nález je však pohříchu ojedinělý a zatím se nedá očekávat, že by se v nejbližších dnech dal zopakovat. Kvůli dlouhodobé výhni a nedostatečným srážkám je na tom Zlínský kraj ještě hůře než zbytek republiky.

„V Beskydech i Javornících toho roste zoufale málo. Lépe jsou na tom Jeseníky a v Krkonoších nebo Orlických horách je hub nepoměrně víc,“ zhodnotil přední český mykolog Jiří Polčák, který vede v Přerově houbařskou poradnu.

Podle něj hlavní houbařská sezona přijde teprve v září a potrvá zhruba do půlky října. Záleží přitom nejen na srážkách, ale i na stabilně chladnějším počasí.

„Aby se vytvořily podmínky, v nichž se daří typickým konzumním houbám, je potřeba intenzivní déšť. Během následujících osmi až deseti dnů ale nesmí dojít k tomu, že podloží opět seschne,“ vysvětlil Polčák, který k hledání hub doporučuje spíše severní svahy, břehy potoků nebo hráze rybníků či nádrží.

Pozor na nepravou otravu, i ta je nebezpečná

Záleží také hodně na lokálních bouřkách. Zatímco například v Javorníkách a Chřibech je velmi sucho, nálezy hub hlásili lidé v okolí Vizovic, Luhačovic či Rusavy. „Intenzita srážek se hodně liší i v rámci našeho kraje, to se pak promítne do růstu hub,“ poznamenal Marek Smetana z mykologického kroužku v Nivnici.

V suchém počasí se daří takzvaným modrajícím hřibům – jako je kovář či koloděj. Mykologové však varují, že tyto houby vyžadují náročnější tepelnou úpravu a lidem, kteří ji podcení, mohou způsobit zdravotní potíže.

„Základem je alespoň dvacetiminutová tepelná úprava. Houbaři často dělají chybu, že sbírají houby do plastových kbelíků či dokonce igelitových tašek. To je naprosto špatně. Neměli by sbírat ani příliš staré plodnice,“ varoval Polčák.

Několik případů takzvané nepravé otravy už letos řešili ve Vsetínské nemocnici i zlínské krajské nemocnici. Nepravá otrava se projevuje zažívacími obtížemi, nevolností, zvracením, bolestmi břicha či průjmem.

„Silné opakované zvracení pak může vyvolat dehydrataci organismu, především u malých dětí,“ upozornil primář Interního oddělení krajské nemocnice Jiří Latta.