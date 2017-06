Festivaly táhnou. Na Regatě, Masters i Trnkobraní čekají vyprodáno

Tipy na hudební festivaly ve Zlínském kraji Buchlovské léto

Amfiteátr v Buchlovicích v létě přivítá Smokie, Anetu Langerovou, Kamila Střihavku a Vladimíra Mišíka, Tři sestry nebo Čechomor.

www.vichr.cz Valašský špalíček

Folk, rock, beat a další žánry zazní 21. až 24. června v areálu zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Vystoupí Mňága a Žďorp, Ciment, Maggie Bell či Vladimír Mišík.

www.kzvalmez.cz Slovácké léto

Od 30. června do 9. července budou v historickém centru Uherského Hradiště hrát Iné Kafe, Mňága a Žďorp, Vašo Patejdl, Argema či Michal Hrůza.

www.slovackeleto.cz Kupkofest

Polemic, Marek Ztracený, Fleret nebo Premier. To jsou taháky festivalu, který se 15. července koná na nivnické riviéře.

www.kupkofest.cz Kromfest

Druhý ročník festivalu na kroměřížské Pionýrské louce láká 15. července na kapely Slza, Voxel, Zrní, Gipsy.cz, Los Perdidos nebo Lenku Dusilovou.

www.kromfest.cz Letní filmová škola

V rámci doprovodného programu filmovky se od 28. července do 6. srpna těšte na Tata Bojs, Vojtěcha Dyka s B-Side Bandem i klubové kapely v klubu Mír.

www.lfs.cz Starý dobrý western

Unikátní přehlídka country a bluegrassové hudby se koná 4. až 5. srpna u přehrady Bystřička, na seznamu nechybí Věra Martinová, Songs of the Fall či Rangers Band.

www.starydobrywestern.cz Slavnosti piva

Do rekreačního areálu Kamínka nedaleko Roštína dorazí 11. a 12. srpna Horkýže Slíže, Vašo Patejdl, Škwor, Vypsaná fixa, Citron, Turbo, Ivan Mládek, Kosovci a další.

www.kaminka.cz Valašské folkrockování

Rožnovský Amfiteátr Na Stráni přivítá 12. srpna Hanu a Petra Ulrychovi a skupinu Javory beat, Szidi Tobias nebo 4TET s Jiřím Kornem.

www.tka.cz/program