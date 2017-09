Koupaliště ve Zlínském kraji ukončila sezonu, příjmy zachránil horký srpen

„Velmi špatný červenec zachraňovala vlna veder v srpnu. Celkově průměr,“ řekl Lubomír Matoušek, ředitel firmy STEZA, která provozuje zlínská koupaliště.

Areály Zelené i Panorama na Jižních Svazích navštívilo přes léto 25 tisíc lidí.

„V každém areálu to vypadá trochu jinak. Na Panoramu chodí ze začátku sezony, kdy ještě není tolik teplo. V nejparnějších dnech tam ale přijde maximálně 900 lidí, kdežto na Zeleném jsme měli rekord okolo 1 600 lidí,“ vysvětlil.

„Z devadesáti procent je to o počasí. Roli hrál i fakt, že často bylo hezky ve všední dny, ale víkend byl chladnější. Tím jsme o nějaké návštěvníky přišli,“ dodal Matoušek.

Návštěvnost koupališť vylepšují akce

Provozovatelé tvrdí, že důležité je vhodné počasí okamžitě využít. Na vsetínském koupališti Pod Pecníkem například k vyšší návštěvnosti přispěly červnové akce pro školáky. Historický rekord bazénu překonali 1. srpna, kdy bylo 35 stupňů Celsia.

„Poprvé od rekonstrukce koupaliště před třemi lety jsme dosáhli denní návštěvnost 989 osob a poprvé tak byla naplněna celá kapacita areálu,“ potěšilo Ivo Kousala ze Vsetínské sportovní.

Na speciální akce pro návštěvníky vsadili i v Aquaparku Uherské Hradiště. Uspořádali letní soutěž o ceny, které mohl vyhrát každý platící návštěvník. Tradičně spoléhali i na tobogany, atrakce, vyhřívaný bazén i možnost schovat se ve vnitřních prostorách.

„Od června do konce srpna nás navštívilo 114 tisíc lidí, což je standardní sezona. Loni to bylo o tři tisíce návštěvníků méně,“ informovala Ladislava Vydláková z oddělení marketingu.

Naopak mírné zklamání panuje v Kroměříži. „Máme odzkoušeno, že lidé chodí, když následuje více tropických dní po sobě. To letos chybělo,“ zdůvodnil vedoucí kroměřížských sportovišť Karel Holík.

Na koupališti Bajda se na vstupném vybralo necelých 700 tisíc korun, což je o 100 tisíc víc než loni. Ve srovnání s předchozími roky jde však o průměrné číslo.

„Navíc nám vzrostly mzdové náklady na personál koupaliště, takže sečteno a podtrženo žádná sláva,“ líčí Holík.

Lidi by mohly přilákat nové atrakce, ale dokud se nevyřeší restituce pozemků okolo Bajdy, město je pořídit nemůže.

Na Městské koupaliště Otrokovice dorazilo 35 tisíc návštěvníků (o 5 tisíc víc než loni), dalších 22 tisíc přilákala placená část areálu Štěrkoviště.

„Na vstupném se vybralo zhruba 900 tisíc na Městském koupališti, na Štěrkovišti dalších 400 tisíc. Jsou to vyšší částky než loni,“ informovala mluvčí radnice Romana Stehlíková.

Provoz pokračuje na Rusavě

Města musejí provoz koupališť dotovat, zisky ze vstupného se však mohou promítnout do dalších investic.

„Co vyděláme nad rámec, snažíme se obratem utratit za nutné opravy a údržbu,“ potvrdil Matoušek.

Větší úpravy či pořizování nových atrakcí se však v příštím roce očekávat nedá. „Ve Zlíně to v podstatě bez zásadních stavebních úprav ani nelze. Čeká nás spíš investice do obnovy technologií, což ale návštěvníci nepoznají,“ zmínil.

Drtivá většina velkých koupališť ve Zlínském kraji už sezonu ukončila. Kvůli chladnému počasí na začátku září a nejisté předpovědi provozovatelé nechtěli pokračovat. Výjimkou je koupaliště na Rusavě.

„Minimálně dva týdny ještě budeme mít v provozu vířivku a velký bazén. Využíváme předohřev vody, ta má 24 stupňů, což je aktuální teplota moře v Itálii či Chorvatsku,“ podotkl starosta Bohumil Škarpich.

Do tamního areálu se letos přišlo okoupat 20 tisíc lidí, jezdili sem ze Zlína i dalších větších měst. „Pro obec, která má šest stovek lidí, to je dobrá vizitka. Na druhou stranu do koupaliště investujeme miliony, které se nám už nikdy nevrátí,“ konstatoval Škarpich.