Před návratem vodáren městům je třeba udělat analýzu, navrhl hejtman Čunek

Podle soudu byla valná hromada vodáren, která změnu v roce 2004 odstartovala, neplatná (více zde). Někteří starostové si proto myslí, že by si města a obce měly vodárny vzít zpět.

„Nejdříve je třeba zpracovat ekonomickou analýzu, co by takový krok přinesl, jak by potom mohly vodárny fungovat,“ nastínil Čunek, který je i starostou Vsetína.

Ten sice nemá kompetence na to, aby dění přímo ovlivnil, ale chce se podílet na tom, aby akcionáři vodáren (města a obce) postupovali společně.

Otrokovice, Fryšták, Lukov a Želechovice, s jejichž zástupci se Čunek sešel, chtějí návrat před rok 2004, Zlín jako největší akcionář zatím váhá.

„Společný postup je možný,“ tvrdí přesto Čunek.

„Když analýza ukáže, že je převod vodáren výhodný, tak to bude výhodné i pro Zlín,“ doplnil.

Starosta Otrokovic: Chceme zrušit současný model fungování

Čunek se v pátek sešel i se zlínským primátorem Miroslavem Adámkem, který chce počkat na doručení odůvodnění rozsudku soudu, jenž pak prověří právníci města.

„Potom svolám zastupitele a můžeme přijmout nějaké usnesení,“ řekl Adámek.

„Chceme, aby současný model fungování byl zrušený a vrátit se na začátek,“ míní starosta Otrokovic Jaroslav Budek.

Proti ekonomické analýze nic nemá. I on zdůrazňuje potřebu shody akcionářů.

„Proběhlo to podle mých představ,“ zhodnotil debatu s Čunkem starosta Fryštáku Lubomír Doležel.

„Hejtman je člověk, který ubránil vsetínské vodárny před nájezdem, jaký se stal ve Zlíně. Problematice rozumí,“ řekl starosta Želechovic Michal Špendlík.

Vedení zlínských vodáren je zatím opatrné, předseda představenstva Svatopluk Březík chce stejně jako vedení města počkat na odůvodnění rozsudku o neplatnosti valné hromady.