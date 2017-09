Čunka naštvala plná čára na silnici, lidé mají špatné značení hlásit kraji

„Silnice je rovná a přehledná, proto se mi zdá, že plná čára je v tomto úseku naprosto zbytečná. Řidiči včetně mě zuří, co to znamená. Tím se zvyšuje agresivita řidičů, kteří pak předjíždí na úsecích, kde se to skutečně nehodí a to je nebezpečné,“ prohlásil Čunek.

Nová aplikace pro hlášení takových míst je dostupná z webových stránek www.kr-zlinsky.cz. Zájemci tam označí úsek silnice, která má podle nich nedostatečné značení, problém popíšou a odešlou administrátorovi. Zároveň v ní vidí, jestli je nahlášený problém v řešení, nebo již vyřešen.

„V aplikaci jsou modře vyznačeny silnice II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví kraje. Nedostatky, jež řidiči objeví jinde, vyřešit nemůžeme,“ řekl Bronislav Malý z Ředitelství silnic Zlínského kraje.