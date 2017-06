Čuba chce senátorský plat posílat fondu, který založil král hazardu Valenta

Zapeklitý problém, co s penězi, které mu stát musí posílat, i když o ně nestojí, už senátor František Čuba vyřešil. Plat bude poukazovat na účet „Studijního fondu Ivo Valenty“, který patří dalšímu senátorovi a majiteli hazardního holdingu Synot.

Čuba tak bude funkci senátora vykonávat zadarmo a ze Zlína, což znamená, že se nebude účastnit hlasování. Připomínky či návrhy bude do Prahy posílat po asistentovi.

„Udivuje mne, že stát neumožňuje senátorům, aby se vzdali svého platu. Proto jsem se rozhodl, že spojím síly s kolegou Ivo Valentou a stejně jako on pomůžu desítkám studentů ze Zlína a okolí,“ uvedl Čuba v tiskovém prohlášení. Telefon nezvedá, hovory už dlouhou dobu nechává spadnout do hlasové schránky.

Tímto rozhodnutím vyvrcholila kauza Čubovy dlouhodobé absence na jednáních Senátu, kterou vysvětloval špatným zdravotním stavem. Jenže místo aby nastoupil na neschopenku, pobíral plat i s náhradami. Celkem 122 tisíc korun měsíčně (více čtěte zde).

Po vlně kritiky se rozhodl vzdát platu, což ale není technicky možné. Na výzvu předsedy horní komory parlamentu Milana Štěcha, který mu vzkázal, ať zvolí rezignaci či nástup na neschopenku, Čuba nereagoval. I přesto, že šlo o dosud první případ, kdy předseda Senátu využil přímé výzvy, což je maximum toho, co může udělat.

Míří do fondu peníze z hazardu?

Přímo v regionu vyvolal Čubův krok rozpaky. „Překvapilo mě to. Je to jeho věc a nikdo mu do toho nemůže mluvit, ale doufám, že jde o fond pečlivě oddělený od peněz z hazardu,“ reagoval senátor Patrik Kunčar.

Jeho kolegyně v Senátu i lidovecké straně Šárka Jelínková doplnila: „Nejlepší řešení by byla rezignace. Senátorů je podstatně méně než poslanců a každý je potřebný. Pokud někdo dlouhodobě chybí, je to problém.“

Jelínková nesouzní ani s argumentem, že Čuba bude práci senátora dělat ze Zlína. „Je především zákonodárce, to je jeho hlavní role a chtě, nechtě, musí ji dělat v Praze,“ vysvětlila. Senátora ale nelze odvolat, skončit může buď z vlastního rozhodnutí, nebo v případě, že je prohlášen za nesvéprávného.

Čubovo lpění na postu má i zastánce. Souzní s ním Klub nezávislých senátorů, do něhož patří. „Jsem rád, že dle avíza, které jsem médiím nedávno tlumočil, si docent Čuba zvolil Studijní fond Nadace Synot, tedy vhodný fond, který zabezpečuje podporu studentů a rozvoj mladých talentů,“ uvedl předseda klubu a senátor Jan Veleba. Už dřívější Čubovo prohlášení, že se nevzdá funkce, ale bude ji vykonávat zdarma, označil za „chlapské“ řešení.

Důvod k radosti má i proto, že klub zůstává díky Čubovi funkční. Má totiž minimální počet členů a kdyby jeden z nich rezignoval, klub by zanikl. Navíc je Veleba i předsedou Strany práv občanů, jíž je Čuba členem. Strana má díky jeho zvolení do Senátu zajištěný roční příjem 900 tisíc korun. Do konce volebního období tak bude inkasovat ještě téměř tři miliony.

Slušovická spolupráce

A spokojený je i Valenta. „Byl jsem velmi rád, když jsem se s docentem Čubou, se kterým jsem spolupracoval již v 80. letech ve Slušovicích a hodně jsem se od něj naučil, domluvil na spolupráci,“ konstatoval Valenta.

Stejný problém sám řešil už před třemi lety, když se rozhodl přerozdělovat veškeré příjmy z politických funkcí. V jeho případě jde o plat senátora a odměny krajského zastupitele. „Je to banální příběh. Když se nyní dozvěděl, že senátor Čuba řeší stejný problém, kontaktoval ho a poradil mu, že může peníze poukázat na různé účely,“ popsala mluvčí Synotu Magda Pekařová. Čuba tam bude posílat nejen plat, ale i cestovní náhrady, které čerpá, ačkoliv už téměř rok necestuje dál než do své zlínské kanceláře.

Fond, který Valenta založil v roce 2014, podporuje studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří míří na zahraniční studijní stáže a pobyty. Na výběru se podílejí sami studenti a pedagogové.