Čuba nebyl v Senátu kvůli nemoci už pět měsíců, plat i náhrady bere dál

Když Čuba vyhrál v roce 2014 senátorské volby na Zlínsku, poražená kandidátka Alena Gajdůšková z ČSSD se nechala slyšet, že prohrála s „yettim“. Odkazem na bájné stvoření z Himálaje, které prý zahlédlo jen pár lidí, narážela na skutečnost, že dnes jednaosmdesátiletý Čuba nejezdil na mítinky, neúčastnil se debat, nic nesliboval.

Přesto díky svému jménu dokázal uspět a pro sebe i Stranu práv občanů (SPO) získal senátorské křeslo. Podobně nenápadně jako v kampani ale působí někdejší šéf socialistického JZD Slušovice i v horní komoře parlamentu.

Pokud jde o účast na schůzích, je šestým nejčastěji absentujícím senátorem. Posledních pět měsíců nepřišel ani jednou, naposledy hlasoval na konci srpna. Důvod? Má vážné zdravotní potíže. Na podzim podstoupil operaci a teď se zotavuje.

„Jsme rádi, že pana docenta Čubu máme, podle mých informací by se brzy měl zapojit do práce,“ komentuje situaci hradní kancléř a krajský šéf SPO Vratislav Mynář.

„Nemoc ho omezuje, ale počítáme s ním,“ přidává se bývalý náměstek hejtmana za SPO Lubomír Nečas. Aktuálně nejstarší senátor Čuba se účastnil jen zhruba každého druhého hlasování a i vlastními příspěvky při nich velmi šetřil.

Přestože do Senátu kvůli nemoci nechodí už několik měsíců, nepobírá nemocenskou, ale plný senátorský plat včetně všech náhrad. Dohromady tedy asi 90 tisíc korun. Senát mu také v Praze platí byt za 17 tisíc korun měsíčně.

„Podle zákona neodpovídáme za docházku senátorů, je to plně na jejich zodpovědnosti. V případě dlouhodobé neúčasti si mohou dál držet mandát, čerpat nemocenskou nebo se místa vzdát. Je to na nich,“ vysvětlila mluvčí Senátu Eva Davidová.

Čuba by měl pobírat jen nemocenskou, míní senátor

To jinými slovy znamená, že senátor by mohl celé šestileté volební období promarodit, pobírat plný plat a nikdo by ho nemohl odvolat. Musel by rezignovat sám, potom by se konaly doplňovací volby. „Žádná lhůta, která by neúčast senátora na jednáních omezovala, neexistuje,“ ujistila Davidová. Čuba ale zatím odstoupit nehodlá, přestože tím SPO přichází o hlas v Senátu. „Je lidská slušnost počkat, až se dá zdravotně do pořádku,“ reagoval Mynář.

Strana na jeho odstoupení naléhat nebude. Pokud by se totiž konaly doplňovací volby na Zlínsku, SPO by měla jen malou šanci mandát obhájit. Před dvěma lety uspěla právě jen díky Čubovi, který je stále velmi populární a na „slušovický zázrak“ řada lidí vzpomíná s nostalgií.

„Možná i toto je jedna z pohnutek, proč SPO nechce změnu. Dosud má v Senátu zastoupení, kdyby ale pan Čuba rezignoval, její šance na obhájení je malá,“ myslí si lidovecký senátor Patrik Kunčar z Uherského Brodu.

Podle něho by měl Čuba pobírat nemocenskou, nikoliv celý plat. „V případě dlouhodobé nemoci by měl být ve stavu nemocných, pak by se jeho platové ohodnocení překlopilo do jiného režimu. Náhrady by pobírat neměl, ty slouží pro výkon práce senátora,“ doplnil Kunčar.

Nicméně senátor nemusí zaměstnavateli (tedy státu) odevzdávat nemocenskou jako každý běžný pracovník. Navíc podle informací MF DNES Čuba není výjimkou - jen málokterý senátor nemoc ohlásí, a dobrovolně si tak sníží dočasně příjem.

Čubova reakce na vítězství v senátních volbách: