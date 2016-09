Zlín uslyší třicítku dechovek, ulicemi projde i obří festivalový průvod

čtvrtek

náměstí Míru

18:00–21:00: zahajovací koncert SDOM Zlín, VDO Zlín, VUS Ondráš Brno

pátek

centrum Zlína

14:00 upoutávky zahraničních souborů ve městě

náměstí Míru

15:30 DO Chorvatsko, FS Lotyšsko, DO Maďarsko

17:30 Hudba Hradní stráže a Policie ČR Praha

18:50 FS Bulharsko, FS Olšava Uh. Brod, DO Polsko, Bartošův soubor Zlín, DO Štětí, FS Považan Považská Bystrica

sobota

náměstí Míru

9:00 DO Malenovjanka

třída T. Bati

10:00 Festivalový průvod

náměstí Míru

11:30 DO Miklovci, DO Fryštácká Javořina, DO Ořechovjané

15:00 FS Vonica, DO Maďarsko, DO Prostějov, Mužáci Zlín, FS Považan Pov. Bystrica, DO Polsko, FS Kašava Zlín, FS Bulharsko

Poznámka: výběr z programu, kompletní program na www.vdozlin.cz.