Muž pracující na zahradě nahý pohoršuje sousedy, hrozí mu vězení

Na policisty se před pár dny obrátila čtyřiatřicetiletá žena, které došla se sousedem trpělivost. Dvaašedesátiletý muž se totiž po zahradě svého rodinného domu běžně pohybuje bez oblečení a pracuje.

„Žena bydlí v sousedním rodinném domě společně se svým téměř ročním synem, s nímž často tráví čas na zahradě, odkud se jim naskýtá nelibý pohled na pracujícího souseda,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Sousedka si už na plot dala zábrany, ale ty vše nevyřeší.

„Já jsem mu to samozřejmě několikrát říkala. V podstatě to probíhá tak, že soused zajde zase zpátky do stodoly, tam se oblékne, ale za pár dní se to opakuje. Mám strach sem někoho pozvat, aby návštěva nebyla ne pohoršena ale spíš znechucena“ sdělila Primě sousedka Věra Kafková.

„Policisté muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z trestného činu výtržnictví, za což by v případě odsouzení mohl strávit za mřížemi až dva roky,“ doplnila policejní mluvčí.