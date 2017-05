Zákon musí být rozumný, říká po kontrolách cyklistů šéfka vinařských stezek

Desítky akcí, při nichž lidé na kolech putují mezi jednotlivými vinařskými obcemi, poznávají okolní krajinu a památky a ochutnávají místní vína a jídla, jsou i letos na programu na jižní Moravě. Propaguje je a čtyři z nich i sama pořádá Nadace Partnerství prostřednictvím projektu Moravských vinařských stezek.

„Cyklisté vždy jedou po vyznačených trasách, mají zastávková místa a na konci vše vyvrcholí doprovodným programem. Seriál výletů Krajem vína připravujeme už od roku 2012, cyklistické akce jsme navíc pořádali i předtím, ale s policejními kontrolami jsme se dosud nesetkali,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz koordinátorka projektu Eva Kvapilová.

Policejní kontroly cyklistů Policisté při sobotní akci Na kole vinohrady Uherskohradišťska zkontrolovali 180 účastníků silničního provozu, většina z nich byli cyklisté. Alkohol zjistili u jednoho cyklisty, který nadýchal 0,88 promile. Zatímco loni trasy kolem sklípků projelo a ochutnávek se zúčastnilo 1412 cyklistů, letos vlivem ohlášených policejních kontrol i kvůli předchozímu deštivému počasí bylo registrovaných jen 559 (více zde).

Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha prohlásil, že za jedenáct ročníků jarního i podzimního putování Na kole vinohrady Uherskohradišťska nebyla jakákoli nehoda nebo jiný problém v souvislosti s alkoholem u cyklistů. Jaká je vaše zkušenost?

Na tyto akce opravdu nejezdí lidé, kterým jde o to se opít. Oni si chtějí užít cestu, vinařskou krajinu, jsou to velmi kultivovaní lidé. Navíc jedou trasy řádově kolem 45 kilometrů. Pokud si dají u vinaře jednu koštovku, vyšlapou to během pár minut. Na našich akcích máme registrované účastníky a se žádným z nich jsme v souvislosti s alkoholem neřešili jakýkoliv problém, způsobení dopravní nehody a podobně. Trasy vybíráme vždy tak, aby primárně vedly po cyklostezkách, polních cestách, mezi vinicemi. Tím usilujeme o to, aby akce byly maximálně bezpečné. A to bez ohledu na zmiňovaný alkohol.

Byly by policejní kontroly na místě, pokud by bylo u cyklistů povolené rozumné množství alkoholu?

Je to tak ve všech západních zemích, patříme mezi jediné čtyři země Evropské unie, které určitou hranici alkoholu u cyklistů povolenu nemají. Když si dáte pohárek vína, spálíte jej během velmi krátké doby. Nejsem zastáncem toho, aby jezdili opilí lidé po silnici, ale to se na vinařských stezkách neděje. Na vinařských stezkách jde o výlet do krajiny. Když někde vyjedete s kamarády na kole, kdo si nedá jedno pivo? Ten alkohol pak každý spálí velmi rychle.

Návrh zákona povoluje u cyklistů 0,8 promile alkoholu na cyklostezkách, v obcích a na silnicích třetí třídy. Zatím jej schválil jen Senát (více jsme psali zde), kdy a jestli vůbec se přidají i poslanci, není jasné. Budete v reakci na uherskohradišťskou zkušenost nějak měnit další akce?

Ne, nevidíme důvod. Akce jsou sestavené tak, aby lidé primárně poznali vinařskou krajinu. Větší možnost ochutnání vína je pak vždy v cíli. Budeme se snažit představovat vinařskou jižní Moravu i dál.

Můžete se třeba úplně vyhnout silnicím?

Úplně na sto procent to většinou nejde, úseky dlouhé několik set metrů na silnicích jsou často nevyhnutelné. I proto je skutečně potřeba, aby se zákon změnil a odrážel, co je rozumné.

Jste s poslanci v kontaktu? Anebo na ně nyní budete více tlačit a ukazovat jim, jak vinařské cykloakce vypadají, aby vás podpořili?

Nemáme v plánu na ně tlačit. Není to problém jen vinařské cykloturistiky. Eminentní zájem na tom zákonu by měly mít i kraje.

Neobáváte se, že se sobotní policejní aktivita na Uherskohradišťsku může odrazit i na nižším zájmu o další letošní akce?

Záleží na lidech. Oni vědí, že zákon je sice nastavený špatně, ale zkrátka platí. Jedou na vlastní zodpovědnost, vlastní riziko.

Hrozí podle vás i úplný konec organizovaného putování cyklistů vinařskými oblastmi, čehož se děsí pořadatelé uherskohradišťské akce?

Já se na to rozhodně skepticky nedívám. Bylo by přece proti zdravému rozumu, pokud by měly skončit tak oblíbené a naprosto bezproblémové akce. Očekávám, že se i u nás posuneme do stavu, který funguje na Západě, a ne někam jinam.

Řada vinařských cykloakcí se koná těsně u hranic s Rakouskem. Jaký je tamní postoj k alkoholu u cyklistů?

Rakousko má toleranci nastavenu právě na 0,8 promile alkoholu. Vše tam funguje normálně. Problémy s tím nejsou ani ve Francii nebo Itálii, kde na vinařských stezkách potkáte opravdu mraky cyklistů.

Dávají tam policisté dýchnout?

Pokud jsou cyklisté opilí, policisté je samozřejmě kontrovat a trestat můžou.