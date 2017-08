Konopí bude pro stát opět pěstovat firma ze Slušovic, jeho cena vzroste

Firma měla podle předchozí smlouvy vypěstovat čtyři dodávky, nakonec od ní ale stát pro pacienty odkoupil jen jednu. Chyběl totiž certifikát kvality (více zde). SÚKL pak novou zakázku vyhlásil hned loni v říjnu, dodavatele ale nenašel. Výběrové řízení ústav zopakoval počátkem letoška, ale také bez úspěchu.

„Podmínky pro dodávku tohoto léku jsou čím dál přísnější, to je jasné. Ale my je dokážeme splnit,“ řekl majitel firmy Ladislav Krajča.

Za pravdu mu dává fakt, že Elkoplast se do zadávacího řízení na pěstování konopí přihlásil jako jediný zájemce. Neměl sice s kým soupeřit, ale i tak musel splnit veškeré přísné podmínky, které stát požaduje. V opačném případě by řízení bylo zrušené a muselo by se vyhlásit znovu.

Jde totiž o návykovou látku a její výroba podléhá náročným kritériím. Firma musí dodržovat přísné podmínky při pěstování, jež se týkají prostředí, pomůcek i osob, které o rostliny pečují.

Přesně dané je například množství účinných látek THC, rostlina nesmí obsahovat žádné příměsi ani nečistoty. Pěstování navíc podléhá detailním kontrolám, a to od obstarání klonů až po balení a přepravu. Stát nepřevezme nic, co by nemělo potvrzení o jakosti.

„Zjednodušeně řečeno - je to úplně něco jiného, než když si marihuanu pěstujete doma,“ poznamenal Krajča.

Elkoplast si ještě musí vyřídit licenci na pěstování konopí, to už by ale neměl být velký problém.

Konopí je alternativou

Na látku vypěstovanou v Česku už netrpělivě čekají pacienti. V lednu byly ještě k dispozici desetigramové krabičky ze Slušovic, ale až do května museli lékaři vydržet, než se jim podařilo přivézt náhradu z Nizozemska.

A zájem o ni byl, jak vyplývá ze statistiky, podle níž lékaři vypsali za poslední tři měsíce téměř padesát receptů na konopí.

Aktivní látky obsažené v sušených květech marihuany pomáhají utišit bolest způsobenou při onkologickém onemocnění, při roztroušené skleróze, poranění míchy, Parkinsonově nemoci nebo u HIV.

Látku mohou svým pacientům předepisovat také ortopedové, internisté, oční a kožní lékaři, geriatři nebo psychiatři.

Povinné podmínky nutné k tomu, aby odborník mohl konopí naordinovat, splňuje aktuálně asi dvacítka lékařů. Mezi nimi je například revmatoložka Eva Dokoupilová z Uherského Hradiště, která byla vůbec první, kdo konopí pacientům předepisoval.

„Pokud na chronickou bolest berou lidé analgetika a opiáty, které nezabírají nebo pro ně mají nežádoucí vedlejší účinky, konopí je vítaná alternativa,“ vysvětlila Dokoupilová.

Firma chce dvojnásobnou cenu

Elkoplast by měl Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv dodat dohromady čtyřicet kilogramů konopí. Pokud nevzniknou žádné komplikace, první se na pultech objeví do deseti měsíců.

„Samozřejmě chceme, aby české konopí bylo znovu k dostání co možná nejdříve. Předpokládáme, že to bude v první polovině příštího roku,“ sdělila mluvčí ústavu Lucie Přinesdomová.

Stát bude odebírat vždy jen aktuálně vypěstovanou část, kterou pak rozdělí do lékáren, v nichž bude o léčivou látku zájem. Balená bude po deseti gramech.

Nové české konopí ovšem podraží. Zatímco před rokem žádala slušovická firma 68 korun za gram bez DPH, teď požadavek zvýšila na 139 korun bez DPH.