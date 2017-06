Majitelé Domu kultury ve Zlíně koupili okolní pozemky, dlouhý spor skončil

Okolí zlínského Domu kultury, jenž stojí ve vstupní části rozvíjejícího se baťovského areálu, se v posledních letech často a dost nepředvídatelně měnilo.

Nejdříve zmizela přístavba s restaurační zahrádkou (více zde), pak se na okolních pozemcích objevilo oplocení (psali jsme zde) a nakonec dělníci začali rozebírat dlažbu na vstupním nádvoří (dočtete se tady). To komplikovalo situaci folklorním souborům a tanečním školám, kde působí přes šest set dětí, a také restauraci a několika prodejnám, které jsou v budově v nájmu.

Potíže nastaly proto, že vedení Domu kultury válčilo s majiteli okolních ploch, jejichž jednání považovalo za šikanózní. Teď se situace změnila.

„Doufám, že mnohaleté spory skončily,“ přeje si ředitelka Domu kultury Ludmila Křížanová.

Po složitých jednáních se dohodla s majiteli na odkoupení sousedních pozemků, asi dvou tisíc metrů čtverečních. Cenu nechtěla zveřejnit, ale přesahuje 10 milionů korun, což je pro Dům kultury velká částka.

„Pozemky jsou už napsané na nás, ale zadlužili jsme se na mnoho let dopředu. Budeme to muset nějak ustát. Hlavní je, že děti budou mít i nadále kde působit,“ nastínila Křížanová. Ujistila, že nájemcům nebude kvůli úvěru zvyšovat nájem.

Pozemky měly pochybného nájemce

Plochy vlastnila firma MH - Investment Petra Gremlici, která je pronajímala společnosti Gameel group. Jejím jednatelem byl dříve Josef Kuželka, muž s trvalým bydlištěm na městském úřadě v Tanvaldu. Potom Evžen Trnka ze Stráže nad Nisou, ani na něj však nelze dohledat telefonní či e-mailový kontakt.

„Jsem rád, že jsme našli společnou cestu. V okolí Domu kultury bude konečně klid. Pozemky ale mohli mít mnohem dřív a za cenu, která byla o čtvrtinu nižší,“ narážel Gremlica na fakt, že se jednání obou stran o prodeji táhla řadu měsíců a hodně se komplikovala.

V době, kdy pozemky vlastnil, v okolí objektu vyrostlo oplocení, což působilo jako naschvál vůči Domu kultury. Po zásahu soudu a exekutora je musel odstranit (více zde). Křížanová si myslí, že šlo o snahu znemožnit činnost Domu kultury ve velmi lukrativní budově.

„Jsou to schválnosti,“ prohlásila opakovaně Křížanová.

Pozemky dříve patřily firmě Cream, jež v baťovském areálu vlastní řadu nemovitostí. Později je směnila s Gremlicovou společností. Podle soudu jsou obě firmy propojené, což ale Cream odmítá.

Hospoda znovu získá oblíbenou zahrádku

Pro nájemníky v Domě kultury je dobře, že spory jsou u konce. „Je to pozitivní, povzbudivé. Dosud jsme žili v nejistotě, co bude. Bylo by ještě dobře, kdyby se upravilo vstupní nádvoří,“ reagoval majitel taneční školy Aleš Mědílek.

Dnes je prostranství bez dlažby, kterou minulý majitel odstranil. Lidé musejí chodit pískem, což není komfortní. Křížanová chce prostor uvést do původního stavu, jakmile získá povolení.

Dům kultury je součástí městské památkové zóny. S památkáři jedná i provozovatel restaurace Canada Pub Petr Šenkeřík, chce totiž opět postavit mezi lidmi oblíbenou zahrádku. Před dvěma lety ji musel zbourat, protože stála na cizím pozemku. Vyrůst by měla ještě letos.

„Přes léto asi dáme ven stoly a slunečníky. Zahrádku bychom chtěli stihnout před zimou, bude vypadat stejně jako ta původní, kde bylo asi padesát míst,“ přiblížil Šenkeřík.

„Současnou situaci vnímám pozitivně jako všichni nájemníci. Můžeme investovat i do rozvoje, aniž bychom měli obavy, že se venku objeví plot,“ doplnil.