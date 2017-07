Bratr lihového bosse Březiny podá dovolání. Šest let vězení je moc, říká

„Šestiletý trest považuji v mém případě za nepřiměřeně přísný,“ potvrdil mladší z bratrů.

Poukazuje přitom na fakt, že spolupracoval s policií a stále jí pomáhá rozkrývat i související případy.

Krajský soud mu jako spolupracujícímu obviněnému nejprve udělil trest čtyři roky (více zde). Vrchní soud ho pak o dva roky zvýšil a navíc rozhodl o propadnutí veškerého majetku (více zde).

Právě na základě výpovědi Tomáše Březiny policie objevila některé utajené sklady s lihem a získala přehled o celkovém množství nelegálního lihu. Radek Březina ho se svými lidmi před celníky fiktivně denaturoval v hrobické firmě Morávia-Chem a pak ho odvážel do skladů, k zákazníkům, nebo z něho v pololegálních likérkách nechal vyrábět tvrdý alkohol. Stát připravil na daních o skoro šest miliard korun.

Dovolání nemá odkladný účinek

Není vyloučeno, že dovolání podá i šéf mafie, který dostal třináctileté vězení. Také on argumentuje tím, že podrobně vypovídal na policii i u soudu.

„Nechci vyzdvihovat sebe, ale bez mých důkazů by byla situace neudržitelná. Soudu jsem popsal role obviněných,“ hájil se Radek Březina, který je teď ve vazbě.

„Počkáme si na doručení písemného rozsudku vrchního soudu a pak se rozhodneme,“ naznačil jeho obhájce Filip Opatřil.

Žalobce naopak pro Radka Březinu požadoval nejvyšší možný trest, což je 13 let a 4 měsíce, protože šlo o nebývale rozsáhlou a sofistikovanou trestnou činnost s obrovskými škodami pro stát. Doznání staršího z bratrů podle něho přišlo až pod tíhou mnoha důkazů. Žalobce ovšem chce navrhnout ministrovi spravedlnosti, aby podal stížnost ve prospěch Tomáše Březiny.

Nejvyšší soud, pokud se bude dovoláními či stížností zabývat, by mohl zrušit jen část rozsudku, ale případně i celý, čímž by se případ vrátil na začátek. Jeho rozhodnutí však nemá odkladný účinek, takže odsouzení by měli nastoupit do vězení.