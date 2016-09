Student navrhl, jak snížit kriminalitu. Více kamer a preventistů, říká

Za svou práci kromě titulu inženýra navíc obdržel i Cenu primátora města Zlína.

„Hodně mě to překvapilo, ani nevím, kdo mě navrhl,“ usmál se 24letý muž z Chropyně.

Téma jeho diplomky znělo „Strategie snižování kriminality v okrese Kroměříž“. Navázal v ní na bakalářskou práci, kde psal o kriminalitě v celém kraji. Poté zúžil svoji pozornost na Kroměřížsko.

„Zlínský kraj patří mezi nejbezpečnější regiony v Česku. Kriminalita tady není velká, a ačkoliv policie nemá obsazený plný stav míst, daří se jí to zvládat,“ popisuje Kalinec.

V rámci kraje je nejlepší situace na Uherskohradišťsku, Vsetín a Kroměříž jsou na tom hůř. „Jako rodák z Chropyně jsem se zajímal o svůj okres,“ dodal.

Navrhuje více kamer i preventistů

A co zjistil? Od roku 2013 trestná činnost na Kroměřížsku klesá a jde o 23. nejbezpečnější okres ze 77 v zemi. Zároveň ale v rámci kraje je za Vsetínskem druhý nejhorší.

Kroměříž a Bystřice pod Hostýnem totiž paradoxně doplácejí na to, že jde o turisticky atraktivní místa. Ta logicky přitahují drobné krádeže a majetkovou kriminalitu. Svoji roli hrají i sociálně vyloučené lokality v obou městech.

„Asi není překvapením, že nejvíc kriminality řeší obvodní oddělení Kroměříž, je to 43 procent všech případů v okrese,“ podotkl Kalinec, který rovněž navrhl, jak situaci zlepšit.

Třeba rozšířením kamerového systému v Kroměříži o čtyři nové kamery v rizikových lokalitách: parku v ulici Vejvanovského, na parkovišti u Rybalky a na sídlišti Oskol.

Navrhl i zavedení pozice asistentů prevence kriminality v Bystřici pod Hostýnem, kde se nachází velká soukromá ubytovna Podhoran.

„Pro městskou policii je řešení problémů, které jsou s ní spojené, obtížné především kvůli přístupu sociálně slabých obyvatel,“ uvedl.

Třetím bodem pak je pořízení tří nových policejních vozů kategorie SUV k dopravě hlavně do hůře dostupných oblastí okresu – například chatové oblasti na Hostýnsku.

Kalinec v rámci diplomky vypracoval i dotační projekty a navrhl, jak a kde by šlo žádat o peníze. Jeho návrhy je však nutné brát s mírnou rezervou.

„Spíše jsem modeloval jednotlivé situace, navíc data už jsou starší, platí do konce roku 2015. Ale vypracovaná metodologie by mohla do budoucna posloužit jako určitý návod,“ dodal absolvent UTB, jenž nyní pracuje na ministerstvu vnitra.