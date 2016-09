Zlínská školka zkouší novinku, v úřední dny bude otevřená do půl sedmé

„Bude to placená služba, mimo provoz školky, zajišťovat ji ale budou kmenové učitelky,“ uvedla ředitelka školky Luční Irena Dufková. Nabídka bude omezená na pondělí a středu od 16.30, kdy končí běžný provoz, do 18.30 hodin. „Směřujeme to na dny, kdy mají i úřady delší provoz,“ vysvětlila Dufková.

Jedna dvouhodinovka vyjde na 100, oba dny na 150 korun. A předpokládá se, že to budou rodiče využívat spíše nárazově. Co je totiž na jedné straně spása pro zaměstnané rodiče, může se stát pastí pro děti.

„Obávala bych se, že to rodiče pochopí jako prodloužení pracovní doby a děti pak ve školce prostě nechají. Jenomže aby bylo dítě ve školce dvanáct hodin, to je pro ně příliš dlouhá doba,“ podotkla jedna z ředitelek zlínských mateřských škol.

K nápadu se část z nich staví spíše skepticky a mimo záznam připomínají letitou zkušenost, že jako poslední ze školky neodcházejí děti, jejichž rodiče pracují, ale ty, které mají alespoň jednoho rodiče doma.

Pokud ale bude myšlenka fungovat a nenaplní se chmurné představy, může se služba v příštích letech rozšířit i na další školky. „Uvidíme, jaký bude zájem. Je to placená služba, nadstandardní,“ zmínila městská radní odpovědná za školství Kateřina Francová. Magistrát plošně provozní dobu ve školkách nenařizuje, každá z nich může vyjít rodičům vstříc.

„Loni jsme dělali průzkum, ale zásadní změny rodiče nežádali. Budeme ho samozřejmě opakovat,“ potvrdila Francová. Většina zařízení končí v 16:30, někde je otevřeno až do 17 hodin. „U nás zase rodiče potřebovali vodit děti do školky dříve, proto jsme upravili provozní dobu ráno,“ doplnila ředitelka mateřské školy Stonožka Jana Moučková.

Konec placených kroužků, nové spádové oblasti

Další zásadní změnu znamená vyhláška ministerstva školství, která ruší placené aktivity ve školkách. Skončit tak mají třeba kroužky angličtiny, keramiky či plavání, které rodiče museli doplácet, a přitom se konaly v době, kdy za dítě zodpovídala školka.

„Pokud přišla lektorka a část dětí si odvedla do vedlejší třídy, odpovědnost za ně stejně nesla učitelka. Toto se má narovnat,“ vysvětlil vedoucí odboru školství kroměřížské radnice Jiří Pánek. To ale neznamená, že děti o zábavu přijdou. Třeba platba za plavecké kurzy se nově může projevit ve zvýšení měsíčního poplatku za školku.

Zlínská univerzitní školka Qočna přišla s dalším řešením. „S dětmi chodíme jednou týdně do fitcentra, kde jsou pro ně připravené překážkové dráhy nebo trampolíny. Rodiče v tom chtějí pokračovat, zřejmě to vyřešíme tím, že poplatek dají jako sponzorský dar,“ uvedla ředitelka školky Vladislava Habartová.

A například divadelních představení se změna netýká vůbec. „To je nárazová aktivita spojená se vzděláváním. Nejedná se o placený kroužek,“ upřesnilo ministerstvo školství.

Dětí, které budou rodiče teprve přihlašovat do školky, se dotknou spádové oblasti, které musejí města nastavit nejpozději do příštího března. Rodiče by pak měli dítě zapsat tam, kam podle bydliště patří, a školka jim místo bude garantovat (více zde).

Města ve Zlínském kraji s přeplněností školek problém nemají, výjimkou je Zlín. Letos je zatím bez místa 73 přihlášených dětí, zároveň ale zůstává 15 volných míst.