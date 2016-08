Valašské Klobouky nemají naplněnou třídu gymnázia, od září získají další

Je to dva roky, co vedení Zlínského kraje tvrdilo, že míst na gymnáziích je příliš mnoho. Ve snaze omezit je, hodlali zrušit po jedné třídě na obou zlínských školách a od nápadu couvli teprve po hodně hlasité vlně odporu (více zde).

Nyní naopak jednu třídu přidávají, ne ale v krajském městě, kde je dlouhodobě více zájemců než míst. Nové kapacity dostalo gymnázium ve Valašských Kloboukách, pětitisícovém příhraničním městečku.

„Počet tříd v maturitním studiu se tím nemění. Ta gymnaziální třída je výměna za třídu v obchodní akademii, o kterou nebyl zájem,“ vysvětlil krajský radní odpovědný za školství Petr Navrátil.

Proč ji ale Zlínský kraj jednoduše nezrušil bez náhrady, když se tuzemské školství neustále potýká s nadměrným počtem míst v maturitních oborech?

Navrátil změnu zdůvodňuje sociálními aspekty. V Kloboukách je Střední odborná škola, která nabízí několik učebních oborů, převážně technických, o něž neměly zvláště dívky zájem.

Mířily tak většinou na gymnázium, na němž se v jedné třídě mohla studovat i obchodní akademie. Zájem o ni ale v posledních letech upadl.

„Nepočítáme s tím, že bychom ji ještě nabízeli,“ potvrdila ředitelka gymnázia, které obor nabízelo, Eva Cepková.

Škola jako jedna ze tří vypisovala druhé kolo přijímaček

Naopak gymnázium studenti a jejich rodiče chtěli, a tak se jedna třída vyměnila za druhou.

Kloboucké gymnázium je přitom jedním ze tří ve Zlínském kraji, která letos vypisovala i druhé kolo přijímaček. Do plného stavu mu přesto chybí zhruba 10 studentů.

Pro porovnání zlínské gymnázium v Lesní čtvrti, které mělo přijít o jednu třídu, mělo 269 přihlášených na 120 míst.

Neobstojí ani argument, že by se snížila dostupnost vzdělání. K nejbližšímu gymnáziu, ve Slavičíně, trvá cesta zhruba čtvrt hodiny. Ostatně pokud by valašskokloboučtí šesťáci stáli o studium na víceletém gymnáziu, překonat by ji museli. V Kloboukách pro ně třídy nejsou.

Kontrolu mají zajistit jednotné přijímací zkoušky

Počet maturitních tříd na daný školní rok se schvaluje s ročním předstihem a vychází z toho, že do nich půjde zhruba 70 procent dětí z ročníku.

„To je poměrně vysoké číslo,“ podotkl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Věří v jednotné přijímací zkoušky, které budou od příštího školního roku povinné v celé zemi. „Ty zajistí kontrolu na vstupu,“ dodal.

Zdejší školy je dělaly už dvakrát, během pilotního ověřování. V té době k nim ale nebyla daná hranice, pod kterou už student přijat nebude, a poslední slovo zůstávalo řediteli školy.

Krajský radní: Další třídy gymnázií přibývat nebudou

Jak nastavit správný poměr mezi maturitními a učňovskými třídami, řeší všechny kraje v zemi a každý to dělá jinak.

„Zájem o maturitní obory je vysoký a silou to nezlomíte,“ je přesvědčený Navrátil.

Zároveň ale podotkl, že nemůže jít proti vůli rodičů a ti pořád preferují maturitu, a nejlépe na gymnáziu.

Letos, v roce krajských voleb, by to politicky výhodné nebylo. Region má navíc zastání nejen v radním Navrátilovi, pochází odtud i hejtman Stanislav Mišák (oba ČSSD).

„To řešení vyhovělo poptávce. Další třídy gymnázií přibývat nebudou,“ uzavřel Navrátil.