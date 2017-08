Obchvat Otrokovic bude od ledna zdarma, zásluhy si přičítá více politiků

Během parných letních dnů se pravidelně stávalo, že výskyt polétavého prachu v Otrokovicích překročil povolené normy. Navíc jde o průmyslové město, vzduch tady už tak není moc čistý.

„Abychom z Otrokovic udělali dobré místo k bydlení, musíme zlepšit místní životní prostředí. K tomu přispěje to, že dálniční obchvat města už nebude zpoplatněný, takže ho začne využívat více řidičů, kteří nepojedou přes město,“ těší starostu Jaroslava Budka (ČSSD).

Z centra města má denně zmizet přes dva tisíce projíždějících aut. Jejich šoféři bez dálniční známky dosud nevyužívají asi kilometr dlouhý úsek obchvatu, který ústí na hlavním tahu do Zlína. Jezdili zdarma přes město, kde je pak v dopravních špičkách ucpaná kvítkovická křižovatka.

„Silniční provoz se zrychlí a bude bezpečnější,“ uvedl Budek.

Konec placení za zdejší dálniční obchvat v pondělí v Otrokovicích oznámil ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Naplnila se tak šest let trvající snaha města. Návrh vyhlášky obsahující seznam úseků, jež budou ze sítě zpoplatněných dálnic vyjmuty, je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Pak půjde na legislativní radu vlády a nakonec ji podepíše ministr.

„To jsou v podstatě formality, do dvou měsíců by mělo být jasno. Silničáři pak jen musejí dát k obchvatu správné dopravní značky,“ řekl Ťok. „Jen je trochu škoda, že to nebylo už v minulém roce jako v Kroměříži,“ dodal.

Ťok: Žádost loni nepřišla

Naráží tím na fakt, že ministerstvo dopravy zhruba před rokem udělilo výjimku ze zpoplatnění kroměřížskému dálničnímu obchvatu. Zdejší lidé měli logicky radost, jenže Otrokovice se cítily poškozené (více zde).

Za Kroměříž lobovali tamější vlivný poslanec Radek Vondráček a starosta Jaroslav Němec, oba z hnutí ANO.

„Primárně jsem se snažil o to, aby byl od poplatku osvobozen obchvat Kroměříže. Podařilo se nám to loni prosadit, což bylo trochu nefér vůči Otrokovicím, které byly v podobné situaci,“ uznal Vondráček.

Ministerští úředníci tehdy argumentovali mimo jiné tím, že obchvat Kroměříže je dokončený, zatímco Otrokovic ještě ne. Podle Ťoka navíc loni o vyjmutí otrokovické části – na rozdíl od kroměřížské – nikdo nepožádal. Mělo to udělat minulé vedení krajského úřad, který to má v kompetenci.

Podle exradního pro dopravu Jaroslava Kučery (KSČM) se hejtmanství ministerstvu ozvalo v letech 2014 a 2015. „Stanovisko v obou případech bylo negativní, proto jsme v tom nepokračovali a už se ani nevyjadřovali,“ řekl dříve Kučera.

Nové vedení kraje letos návrh podalo a ministr dopravy tak opět oznámil dobrou zprávu. A zase několik týdnů před volbami – loni krajskými, letos parlamentními.

„Souvislost s volbami v tom nevidím. Jde mi o to, pomáhat lidem. Navíc vyhláška se vždy řeší v polovině roku,“ reagoval Ťok.

Starosta Budek byl diplomatický. „Jestliže budou volby přispívat k takovým rozhodnutím, tak bych byl pro, aby byly každý rok, nebo každého půl roku,“ usmál se.

Politici se předhánějí

Z obchvatu se ale viditelně stalo politické téma. Pondělní tisková konference na otrokovické radnici byla v režii ministerstva dopravy, které předem nechtělo, aby se o tématu mluvilo.

Opoziční zastupitel Otrokovic Milan Plesar z hnutí Nový Impuls přesto už v sobotu rozeslal médiím tiskovou zprávu s informací, že obchvat města bude osvobozený od poplatků.

„O tiskové konferenci jsem nevěděl, žádná informace o ní zastupitelům nepřišla,“ brání se Plesar s tím, že se ve věci angažoval i z titulu svých dalších funkcí, jež souvisejí s dopravou.

Vedení města tím ale pořádně naštval. „Považuji to za neetické,“ prohlásil Budek.

Před tiskovou konferencí byl zase velmi aktivní Vondráček, který média informoval o tom, že společně s otrokovickým místostarostou Jiřím Veselým (ANO) inicioval jednání na toto téma s ministrem dopravy.

Další poslanci z regionu se zase Ťokovi ozvali v interpelacích a situaci v Otrokovicích mu připomínali.

Vedení města ke spokojenosti schází ještě dokončení celého obchvatu. Aktuálně se vykupují poslední pozemky (více zde), podle Ťoka by se mohlo začít stavět na konci letošního, nebo na začátku příštího roku.