Cyklostezce do Luhačovic chybí jeden úsek, stavbě brání majitel louky

Když zhruba před deseti lety plánovala města Luhačovice a Uherský Brod vzájemné propojení cyklostezkou, dávalo to smysl.

Zatímco Brod je branou, která turisty na kolech pustí do vinařského kraje a k Baťovu kanálu, Luhačovice jsou atraktivním a vyhledávaným lázeňským městem, z nějž se dá pokračovat na jižní Valašsko i na Slovensko.

Mapa cyklostezky z Uherského Brodu do Luhačovic.

Nyní v období cyklistického boomu, kdy je kolem obou měst vystavěná řada nových tras, má toto propojení ještě větší smysl. Problém je v tom, že stále není dokončeno. A vypadá to, že ještě dlouho nebude.

„Naše strana je už dlouho hotová, ale bohužel neplní svůj význam,“ zlobí starostu Uherského Brodu Patrika Kunčara.

Pro cyklisty tento slepý úsek totiž není příliš atraktivní.

„V jednu chvíli cyklostezka končila betonovou zábranou, člověk si mohl vyjet jen na kopec a zase zpátky. Potom se sice o něco rozšířila hlavní silnice, po které lze pokračovat do Luhačovic, ale pro cyklisty to rozhodně není komfortní,“ vysvětlil starosta.

Alternativní trasa chybí

Luhačovice dotáhly kus stezky do Biskupic, jenže zádrhel nastal v místní části Polichno.

„Je to otázka jednoho pozemku, louky, přes kterou má trasa vést. Od majitele se nám roky nedaří získat svolení,“ objasnila luhačovická starostka Marie Semelová.

Podle ní jde o spor, který zasahuje do osobní roviny, a městu se s ním nedaří pohnout. Miroslav Majzlík, jemuž pozemek patří, žije podle informací MF DNES v Uherském Brodě.

Redakce se jej snažila kontaktovat, mobilní telefon měl však vypnutý.

„Sám nám navrhoval variantu, jak se jeho pozemku vyhnout, ale to by zahrnovalo vybudování třech mostů, přes železnici i hlavní cestu. Něco takového je pro nás nereálné,“ zmínila starostka.

Alternativní varianta vedení trasy tak zcela chybí. „Obejít zablokovaný úsek by bylo natolik komplikované, že se touto variantou vůbec nezabýváme,“ připustil vedoucí odboru správy majetku v Luhačovicích Jiří Šůstek.

„Díra“ může cyklisty odradit

Podle něj je pozitivní, že se podařilo vyřešit alespoň část cyklostezky z Polichna, která naváže na hotový úsek vybudovaný Uherským Brodem. I zde město řešilo majetkoprávní spory, nakonec ale poupravilo vedení trasy a v současné době chystá podklady pro zahájení územního řízení.

„V tomto případě se nám zablokované pozemky podařilo obejít, i když tím bude trasa o něco krkolomnější. Pokud by šlo všechno podle plánu, mohlo by se tu začít stavět už v příštím roce,“ odhadl Šůstek.

Půjde o zhruba kilometrový úsek s asfaltovým povrchem. Náklady zatím nechtěl odhadovat, jisté je, že město na ně bude chtít využít dotace.

Pokud se však nepodaří vyřešit průjezd Polichnem, vznikne tu „díra“. Sice malá, ale řadu cyklistických nadšenců odradí.

„Jako cyklista mohu říct, že na hlavní silnici vedoucí do Luhačovic bych nevjel ani za nic. Je velmi frekventovaná a pro cyklisty nebezpečná,“ řekl odborník na cyklistiku Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu východní Moravy.

O dost přicházejí také lidé z Brodu. Pokud by se bezpečně dostali do Luhačovic, mohou odtud vyrazit po stezce do Slavičína a zanedlouho až do Trenčínského kraje, protože se aktuálně pracuje na trasách přes hranici se Slovenskem.