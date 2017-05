Kroměříž chystá část Arcibiskupské stezky, cyklisty odvede od dálnice

Chtějí-li dnes cyklisté vyjet z Kroměříže do nedalekých Postoupek a dál směrem k Olomouci, musejí využít silnici první třídy, do které navíc ústí sjezd z dálnice. Pohybovat se na kole v místech, jimiž denně projedou tisíce aut, není zrovna bezpečné. To se ale má příští rok změnit.

Město totiž připravuje výstavbu nové cyklostezky, kvůli které vybuduje i podjezd pod souběžnou železniční tratí. V budoucnu se má stát součástí Arcibiskupské cyklostezky, která propojí Kroměříž s Olomoucí.

Chystaný úsek vznikne mezi ohybem komunikace vedoucí od rybníku Šlajza k elektrárně na Strži a křižovatkou U křížku před Postoupkami. Poslouží přitom jak rekreačním cyklistům, tak i lidem, kteří na kole dojíždějí za prací nebo do škol.

„Studii už máme, nyní jsme ve fázi projektování pro územní a stavební řízení. Věřím, že pokud se neobjeví komplikace, do poloviny příštího roku by mohla cyklostezka stát,“ přiblížil kroměřížský místostarosta Pavel Motyčka.

Nejsložitější bude podjezd pod železnicí

Přestože nová trasa neměří ani půl kilometru, odhadem přijde na více než pět milionů korun. V cestě jí totiž stojí železniční trať, pod kterou bude nutné vybudovat podjezd.

„Na celé stavbě je tou nejzáludnější věcí, která navíc bude stát spoustu peněz. Mostek na stejném místě už kdysi stával, naši předchůdci ho však bohužel po povodních úplně zrušili,“ podotkl Motyčka.

Situační nákres plánované cyklostezky.

Radnice už kvůli tomu jednala se Správou železniční dopravní cesty, která vznik podjezdu schválila. Jeho stavba si pochopitelně vyžádá dočasné omezení na trati.

„Vliv na dopravu a výlukovou činnost ale můžeme komentovat až v okamžiku přípravy stavby,“ konstatovala mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

„S výstavbou mostku počkáme do chvíle, kdy bude na trati probíhat údržba, abychom nemuseli platit dlouhou výluku,“ doplnil místostarosta.

Po překonání trati povede cyklostezka západním směrem a poté se stočí na sever. V krajině tak vytvoří velké písmeno L. Díky ní se pak cyklisté páteřní silnici směřující na Brno úplně vyhnou.

„Při dnešní frekvenci dopravy je zapotřebí dostat cyklisty do bezpečí. Jízda po silnici první třídy, byť třeba po široké krajnici, je pro ně velmi nebezpečná,“ objasnil krajský koordinátor Besipu Zdeněk Patík.

Arcibiskupská cyklostezka

Trasa mezi Kroměříží a Postoupkami má být jedním z prvních budovaných úseků Arcibiskupské cyklostezky. Ta dále povede přes Kojetín a Tovačov až do Olomouce. Při vyjížďce rovinatým terénem má cyklistům nabídnout výhledy na lužní lesy, jezera a celou řadu církevních památek.

„Propojení Olomouce a Kroměříže jako historických rezidencí biskupů a později arcibiskupů cyklostezkou je logické. Jde o staletí zaužívanou trasu, která znovu potvrdí vazbu mezi oběma městy,“ naznačil Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

Přípravy jednotlivých částí cyklostezky mají na starosti města a obce na její trase, případně jejich mikroregionální sdružení. Nejdále je v tomto směru podle všeho úsek mezi Kroměříží a Kojetínem.

„Pevně věřím, že v roce 2018 by se mohlo na všech dotčených katastrech stavět,“ podotkl kojetínský starosta Jiří Šírek, který celý projekt pomáhá koordinovat.

Naopak opačný směr cyklostezky za Kojetínem směrem na Tovačov a Olomouc zatím zůstává převážně jen na papíře. „Tady se výstavba zřejmě zdrží, nejspíše bude otázkou až dalších let,“ naznačil Šírek.

Arcibiskupská cyklostezka má rozšířit už tak bohatou nabídku tras pro cyklisty ve Zlínském kraji. Velkou oblibu si získala například přes 130 kilometrů dlouhá stezka vedoucí z Hodonína kolem řeky Moravy a Baťova kanálu až do Olomouce. Na Valašsku lidé zase rádi vyrážejí na cyklostezku Bečva.