Úředníci šli bourat plot, jenže lev za ním stále byl. Poradí ombudsman?

Ideální scénář počítal s tím, že majitel lvího výběhu pustí pracovníky stavebního úřadu ve Vsetíně na pozemek a nechá si zbourat čtyřmetrový plot, který postavil načerno. Jenomže den se nevyvíjel podle představ, a tak úterní exekuce skončila zhruba za půl hodiny a lvi zůstávají na místě.

„Předpokládal jsem, že když už mají rozhodnutí o odstranění stavby, že je vykonatelné. Ještě tento týden se obrátím na ombudsmana, protože jinak už nemám kam. Snad nám poradí,“ reagoval starosta Zděchova Tomáš Kocourek.

Situace ukázala bezmoc úřadů, nikdo totiž neví, co dělat se zvířaty, pokud je majitel sám nepřestěhuje jinam. A to on odmítá.



Jeho vyjádření k současné situaci se nepodařilo získat. Telefon, na kterém býval dostupný, nefunguje a ani na facebookovém profilu, který plní fotkami sedmiletého lvího samce Fufiho a lvíčete Liuwi, na dotazy nereagoval.

Úředníkům pouze sdělil, že nemají soudní příkaz a jejich požadavky označil za buzeraci. Teď mu hrozí pokuta za maření úředního rozhodnutí a platit bude i náklady na nepovedenou exekuci.

„Budeme je vymáhat a stavební úřad bude výkon rozhodnutí o odstranění oploceného výběhu opakovat,“ ujistila mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová.

Legalizovat stavbu je nemožné, majitel se o to ale pokouší

Úředníky a pracovníky Technických služeb, kteří měli plot bourat, doprovázeli kromě policejní hlídky také lidé z Krajské veterinární správy, kteří mají za úkol dohlížet na dodržování zákona proti týrání zvířat. Ten majitel lvů neporušuje do okamžiku, kdy mají lvi výběh. Jakmile by plot padl a zvířatům by zbyl pouze kotec, dostal by se chovatel do potíží.

Jenomže v případě lva se situace řeší obtížně.

„Když jsme v minulosti odebírali skot a ovce, předali jsme zvířat do péče zemědělského družstva. To mělo stáje i pastviny a mohlo se o ně postarat. Lva ani jiné exotické zvíře jsme neřešili,“ uvažoval ředitel krajské veterinární správy František Mahdalík. „Musel by úřad přizvat odchytovou službu,“ dodal.

To už by ale znamenalo, že je situace vyhrocená do krajnosti

Podle odborníků je jediný způsob jak lva přemístit - s pomocí narkotizační střely. V republice by to zvládlo jen málo specializovaných firem, případně pracovníci zoo.

„Zatím se na nás nikdo neobrátil. Víme, jak to udělat, ale v prvé řadě musí být jasné, kam toho lva umístit,“ uvedl ředitel zlínské zoo v Lešné Roman Horský. Zahrada by mu nemohla poskytnout ani dočasný azyl. „A nevím, kde by se našel volný výběh pro lvy,“ uvažoval Horský.

Michal Prášek lva přivezl do Zděchova, na pozemek, který patří jeho rodině, loni v létě ze Slovenska. Tehdy uvedl, že ho vyhodila majitelka objektu, kde zvíře choval, kvůli osobním sporům, a že doklady ke stavbě dodatečně zajistí.

Jenomže ve skutečnosti stavbu legalizovat nemůže kvůli přísným pravidlům v chráněné krajinné oblasti a územnímu plánu obce, který s chovem šelem nepočítá. Nedávno však přibylo ještě několikaměsíční lvíče.