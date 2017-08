Cesta z Valašska na Slovensko je plná rozkopaných úseků, jízdu řídí semafory

„Hodně záleží na tom, zda jedete ve špičce, nebo ne. Například v pátek či sobotu se tu cesta protáhne o mnoho desítek minut,“ povzdychl si řidič Martin Janota, jenž trasu jezdí pravidelně.

Silničářům se ve stejný termín sešlo několik oprav. Od začátku roku se pracuje na více než jeden a půl kilometru dlouhém průtahu Huslenkami. Za 50 milionů korun dostane vozovka nový povrch, vzniknou nové mosty i opěrná zeď.

„Stavba se trochu zbrzdila při zahájení, ale předpokládáme, že do konce roku bychom mohli být hotovi,“ zmínil Radek Berecka, provozně-technický náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Šoféři se tady musí připravit na střídavý provoz v jednom pruhu. „Podle aktuální potřeby využíváme jeden či dva semafory,“ upřesnil Berecka.

Souběh uzavírek není schválnost, ujišťují silničáři

V Novém Hrozenkově se zase před pár dny začalo s bouráním bývalého hostince Na Vranči. „Demolice je podmínkou budoucí rekonstrukce silničního průtahu v Novém Hrozenkově. Tu předpokládáme v letech 2018-2019,“ vysvětlil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Kvůli demolici je až do konce září plánovaná částečná uzavírka. Provoz řídí světelná signalizace. „Počítáme s tím, že cesta nebude uzavřená trvale, jenom když si to práce vyžádají. Jinak bude možné jezdit bez omezení,“ nastínil Berecka.

Neplánovaně musejí silničáři řešit ještě jeden úsek v Novém Hrozenkově. Kvůli propadlému propustku tu bude zdržovat řidiče semafor do listopadu. Stavbaři od července obsadili i nedalekou Karolinku. Do konce listopadu budou opravovat více než kilometr dlouhý úsek. I zde dopravu kyvadlově řídí semafor.

Podle silničářů nebyl záměr pracovat hned na tolika opravách ve zmíněné oblasti současně. „Chápeme, že když tam je několik semaforů, řidičům se cesta protáhne. Může to vypadat, že to děláme záměrně, ale není to tak,“ zdůraznil Berecka.

Například rekonstrukce cesty v Karolince byla naplánovaná už na loňský rok. Město, které na stavebních pracích spolupracuje, ale nedostalo dotaci, a tak se celá akce o rok opozdila.

„Zdržela se i oprava v Huslenkách a s opravou propustku v Novém Hrozenkově jsme taky nepočítali. Bohužel se to někdy nakumuluje, ale příprava staveb má nějaký vývoj a my musíme pracovat v době, kdy je to možné,“ řekl Berecka.

Připravuje se také rozsáhlá oprava průjezdu Hovězím

Starostové dotčených obcí sérii oprav nedramatizují. Podle nich už byly rekonstrukce nezbytné. „Cesta byla ve velmi špatném stavu. Řidiči možná skřípou zuby, ale pro nás je důležité, že práce pokračují podle harmonogramu a nedošlo k žádné nehodě,“ vysvětlil starosta Huslenek Oldřich Surala.

Starostka Karolinky Marie Chovanečková zase upozorňuje, že čekací doba na semaforech není závratně dlouhá. „Na opravu silnice navazuje rovněž vybudování nových chodníků nebo vznik parkovacích míst. I vzhledem k nárůstu turistického ruchu je dobře, že se tyto práce udělají,“ poznamenala starostka. Podle silničářů je opravovaný úsek vedoucí přes Karolinku velmi důležitý, projíždí jím přibližně pět tisíc vozidel denně.

„V posledních letech věnujeme této silnici v celé její délce velkou pozornost. Z větší části je již rekonstruována a s výbornou či dobrou kvalitou povrchu vozovek,“ poznamenal Malý.

Přesto letošním rokem práce na této trase nekončí. Připravuje se například velká oprava průjezdu obcí Hovězí. Stavbu zatím brzdí odvolání proti stavebnímu povolení, které řeší krajský úřad.

Přípravné práce by teoreticky mohly začít ještě letos, naplno se rekonstrukce rozjede nejspíš v příštím roce.

Pravděpodobně ještě během září se dělníci vrhnou i na opravu cesty ve Velkých Karlovicích. Půjde však o úsek od okružní křižovatky směrem na Soláň a šoféry na hlavním tahu nijak neomezí.