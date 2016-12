Odpady zlevní v Hradišti, teplo ve Vsetíně. Kolik zaplatíte v roce 2017

Nejvýraznější změnu poznají obyvatelé Uherského Hradiště. Při placení složenky za komunální odpad budou potřebovat mnohem nižší částku než loni. Zastupitelé, kteří před koncem roku úpravu vyhlášky schválili, udělají radost hlavně rodinám s dětmi a starším lidem.

„Loni jsme za popelnice jako rodina zaplatili dva tisíce, teď nám bude stačit tisícovka. Hlavně pro babičku je to velká úleva, protože bydlí sama a musí vystačit s nízkým důchodem,“ okomentoval změnu Ladislav Smečka z Hradiště.



V rodinném domku žije s manželkou a dvěma školou povinnými dětmi a stará se i o manželčinu matku. Zatímco pro dospělé se pětisetkorunový poplatek od Nového roku nemění, ostatní členové rodiny jsou od něj osvobození. Všechny děti do 18 let a senioři nad 70 let za odpad neplatí.

Změna přinese do městské kasy o téměř tři miliony korun méně. Podobnou částku ale radnice zase získá díky třídění odpadů.

Obyvatelé Vsetína, Kroměříže i Zlína zaplatí za popelnice stejně jako dosud. Ve Vsetíně a Kroměříži 492 korun a v krajském městě 500 korun. Města ale dávají slevy studentům, dětem nebo seniorům.

Voda zdraží jen mírně

Zlínský magistrát chce i ostatní ceny udržet na stejné úrovni jako dřív. „Snažíme se hospodařit tak, abychom nemuseli žádné poplatky zvyšovat. Myslím ty, které mají vazbu na město a které dokážeme ovlivnit,“ uvedl k tomu primátor Miroslav Adámek.

Například k ceně vodného a stočného připočítá radnice pouze inflaci a kubík tak bude stát 86,71 koruny. Za denní spotřebu vody by tak měl jeden obyvatel zaplatit zhruba sedm korun, což je o 0,3 procenta více než loni.

Stočné bude letos dražší i v uherskohradišťských městských částech Míkovice a Vésky. Radnice ale rozdíl dorovná ze svého. Podraží i voda v Kroměříži, a to o zhruba 1,5 koruny za kubík na téměř 75 korun. I přesto zůstane nejlevnější v kraji. Obyvatelé Vsetína zaplatí za vodu stejně jako dosud. Kubík je bude stát 79,47 koruny.

Jízdné v MHD zůstává

Za dopravu po městě budou cestující platit i v příštím roce stejně jako letos. Dopravní společnost Zlín–Otrokovice naposledy měnila jízdenky v roce 2011. Od té doby stojí základní jízdenka 12 a nepřenosná měsíční permanentka v celé síti MHD 480 korun. Vsetín ani Hradiště s cenami také hýbat nebudou. Stejné zůstanou i poplatky za psy, nájemné v městských bytech nebo daň z nemovitosti.

Teplárny ceny sníží

Zatímco s cenou vody patří Zlín k nejdražším městům v republice, teplárna v Otrokovicích naopak do domácností v krajském městě dodává jednu z nejlevnějších energií. Ceny drží na stejné úrovni už šest let a letos ještě zlevní. Domácnosti dosud platily 505 korun za jeden gigajoule, teď cena o šest korun klesla.

Pro jednu domácnost, která v průměru spotřebuje 30 gigajoulů za rok, to znamená úsporu 180 korun. „Podařilo se to díky tlaku na vyšší efektivitu provozu a snižování nákladů,“ vysvětlil předseda představenstva společnosti Petr Jeník.

O tři procenta méně budou platit také rodiny ve Vsetíně. Pokud od Zásobování teplem Vsetín odebírají teplo pro vytápění i ohřev vody, ušetří příští rok až 600 korun.

Energetické společnosti snižují poplatky i díky nižší ceně zemního plynu. Například největší distributor, společnost E. ON, poskytuje nabídku, díky níž mohou také lidé ve Zlínském kraji ušetřit i několik tisíc korun za rok.