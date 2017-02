Ceny pozemků rostou, ve Zlíně stojí metr čtvereční i čtyři tisíce

Dostává tolik dotazů, že na ně skoro ani nestačí odpovídat. A všechny jsou na jedno téma: dá se ve vaší obci postavit či koupit rodinný dům? „Zájem je neskutečný,“ říká starostka Sazovic Edita Hrbáčková.

Obec svoje pozemky určené pro výstavbu nemá, ale spolupracuje se soukromými investory. „V nejbližší době by tu ve dvou lokalitách mělo vyrůst až dvacet domů,“ popsala Hrbáčková. Stává se dokonce to, že lidé dobrovolně „uříznou“ kus zahrady u svého domu, který pak prodávají jako stavební pozemek. Dá se na tom slušně vydělat.

Podobný hlad po bydlení je prakticky ve všech vesnicích v nejbližším okolí Zlína. I proto vzniká v obcích poblíž krajského města hned několik nových čtvrtí.

Například v Březnici u Zlína je to lokalita Višňový sad, která naváže na stávající zástavbu domů. V nabídce je od začátku února přes 60 parcel, zhruba třetina už je zarezervovaná. „Zájem je obrovský, každý den udáme jeden či dva pozemky. Čekáme, že to zmizí velmi rychle,“ naznačil Miroslav Zvonek, majitel zlínské realitky Zvonek.

Podle něj to jen ukazuje, že graduje trend posledních let – Zlín získává na prestiži, má univerzitu a nabízí pracovní příležitosti. Lidé sem chtějí a neváhají si za to připlatit.

„Problémem ale je, že se nedá stavět přímo v centru. A i když současný územní plán počítá s plochami pro individuální bydlení, jde o pozemky s nějakými nedostatky. Jsou v okrajových částech, řada z nich je nezasíťovaná a jejich ceny se šplhají neuvěřitelně vysoko,“ vysvětlil Zvonek.

Ceny jako v Brně či Olomouci

„Město má opravdu jen pár ploch, které nejsou nijak předpřipravené. Jedná se v podstatě o zbytkové parcely,“ reagoval mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák s tím, že desítky hektarů pozemků pro stavbu jsou v rukou soukromníků.

Na Kudlově vyrostla nová lokalita Zelené rezidence, kde lze sehnat dům od 3,5 milionu. Stavět lze také v Boněcku, Prštném nebo části Malenovic. Případní zájemci ale musejí sáhnout hluboko do kapsy. Ceny nejdražších pozemků šplhají ke třem i čtyřem tisícům za metr čtvereční. „To už jsou brněnské nebo olomoucké ceny,“ srovnal Zvonek.

V nabídkách se občas objeví jednotlivé volné parcely, ale u nich opatrněji. „Nejenže nejsou zasíťované, ale často bývá problém i s příjezdovou komunikací. Lidem pak zbudou v podstatě předražené zahrádky,“ popsal Pavel Dočkal z realitní kanceláře Century 21.

Řada lidí proto dává přednost menším obcím těsně sousedícím se Zlínem. Pozemky tam vyjdou „jen“ na 1 000–2 000 za metr čtvereční. S horší dostupností veřejné dopravy pak ceny radikálně klesají. „Hodnota takové nemovitosti ale bude o třetinu nižší než ve Zlíně,“ zmínil Dočkal.

Příliš mnoho možností ke stavbě rodinných domů nenabízejí ani Otrokovice. Volné pozemky sice jsou, ale pro výstavbu nepoužitelné. „Většinou mají nevhodný tvar a rozlohu,“ řekla mluvčí radnice Romana Stehlíková. Musel by se tak najít investor, který pozemky od soukromníků vykoupí a rozparceluje.

V Napajedlích bude nová čtvrť, rozebraná už je polovina

Jenže také v obcích vzdálených pár kilometrů od Zlína je kolikrát problém sehnat bydlení. Například v Rackové, která dřív nebyla až tolik vyhledávaná, mají naprosto plno.

„Je otázka posledních dvou let, kdy se poptávka razantně zvýšila. Teď nemůžeme nabídnout vůbec nic,“ uvedl starosta Jaroslav Kaňa. K mání nejsou ani domy na prodej. „I kdyby tu byly nějaké volné, místní je drží pro své potomky,“ dodal Kaňa.

I proto mají developerské projekty v blízkém okolí krajského města úspěch zaručen. V Napajedlích letos začne růst celá nová čtvrť.

„Asi polovinu pozemků máme prodaných. Takový zájem jsme nečekali, vzhledem k tomu, že jsme zatím nikde ani příliš neinzerovali,“ popsal Marek Kužílek z developerské společnosti, která projekt v lokalitě Výhledy připravila.

První domy tady začnou růst už letos v létě a Kužílek čeká, že se brzy prodá i druhá polovina pozemků. „Potvrzuje se, že vhodných lokalit pro stavbu u Zlína moc není,“ poznamenal. Za pozemek tam zaplatíte 1 800 korun za metr. Celý dům vyjde většinou na 4–6 milionů podle individuálních nároků.