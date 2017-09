Ve Valašském Meziříčí pomáhají autistům, nabízejí i hlídání v rodinách

Už nějakou dobu věděli, že jejich syn má poruchu autistického spektra (PAS). Jak mu pomoci, to však jeho rodiče zjišťovali spíš samostudiem. Ačkoliv se dětem s PAS věnují různé neziskové organizace i speciálně pedagogická centra, místo zaměřené zvlášť na ně bylo dosud v kraji jen jedno – ve Zlíně.

Díru na trhu nyní pomáhá zaplnit specializovaná poradna Centrum Áčko ve Valašském Meziříčí, která vznikla v prostorách zrušeného kojeneckého ústavu.

„Rodiče se na nás mohou obrátit v kterékoliv fázi, ať mají jen podezření, či už má dítě stanovenou diagnózu,“ uvedla sociální pracovnice poradny Lucie Beková.

Zmíněná rodina žijící na Valašsku přišla krátce po nástupu malého chlapce do mateřské školy, což odstartovalo celý řetězec problémů. Jedním z projevů autismu je totiž obtížná komunikace a kontakt s cizími lidmi – a právě to školka obnáší. Dítě přestalo komunikovat, bylo nervozní, uvztekané. A rodiče vyčerpaní.

V poradně pracuje tým psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovníků. Dokážou nabídnout psychologickou podporu, vědí, jak zajistit asistenta do školy, jak s dítětem komunikovat, zvládat vypjaté situace nebo nastavit denní režim. A zároveň poradí, na jakou pomoc má rodina nárok.

Klíčová je raná péče

Z předloňské statistiky, která je zatím poslední dostupná, vyplývá, že ve Zlínském kraji se s takzvanými vývojovými poruchami, kam mimo jiné patří i PAS, potýká 1 447 dětí. V celé zemi jich je celkem 31 464.

„Poruchy autistického spektra jsou velmi široký problém. Je jich mnoho a navíc je možný i souběh s jinými diagnózami,“ sdělil dětský psychiatr Vítězslav Kouřil, který ordinuje ve Zlíně.

Naprosto klíčová je takzvaná raná péče, která zahrnuje předškolní děti. Čas hraje proti nim.

„Čím dřív se dostanou do rukou odborníků, tím větší šance na zlepšení je,“ potvrdila Beková.

Jde o to, aby děti byly později co nejvíc samostatné a lépe se začlenily do běžného života.

I proto dělají pediatři při preventivních prohlídkách v osmnácti měsících věku dítěte preventivní dotazníkové vyšetření, které může včas odhalit rizika.

Nabízejí i odlehčovací službu

Poradna v Meziříčí je připravená i na psychologickou podporu rodičů, kteří se často pohybují mezi nadějí a zoufalstvím a bojují s dlouhodobou únavou.

„Jejich dítě může mít třeba i sklony k sebepoškozování, což je pro rodiče nesmírně traumatizující,“ podotkl Kouřil.

Valašskomeziříčské Áčko připravuje i odlehčovací službu, zatím terénní. Nabízí ji od září a půjde o hlídání dětí přímo v rodinách, aby si dospělí mohli odpočinout nebo třeba měli volné ruce na jednání s úřady. Na rozdíl od služeb nabízených přímo v poradně, které jsou zdarma, bude placená. Hodinová sazba se má pohybovat od 80 do 110 korun.

„Přesné informace jsou na našich webových stránkách,“ dodala Beková.

Ačkoliv Zlínský kraj eviduje čtvrtý nejnižší počet dětí s vývojovými poruchami, v péči je oproti ostatním krajům napřed. Už před šesti lety vzniklo ve Zlíně občanské sdružení Za sklem, které se na děti s autismem specializuje. Nedávno rozšířilo tým pracovníků, protože zájem přesahoval jejich možnosti.

Při posledním sčítání měli v evidenci přes padesát rodin a nyní chystají stěhování do větších prostor a další rozšíření služeb.