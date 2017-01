Ani rok po rozsudku není trest pro lihového bosse Březinu pravomocný

Je to velmi rozsáhlý a komplikovaný případ. Soudní spis váží několik desítek kilogramů a obsahuje devět tisíc listů. Navíc vše brzdí podaná odvolání některých obžalovaných.

To jsou hlavní důvody, proč případ lihového bosse Radka Březiny ze Zlína-Kostelce neskončil ani rok poté, co byl na konci prosince 2015 odsouzen ke 13 letům vězení, protože stát na daních připravil o více než šest miliard korun (více zde).

Tehdy to vypadalo jako tečka za dosud nejrozsáhlejšími podvody s lihem v historii země. Ovšem bylo to jen zdání. Kauza je stále otevřená. Březina a dalších sedm odsouzených lidí, kteří mu pomáhali obcházet zákon, stále čekají na definitivní trest.

„Doba však odpovídá rozsahu a povaze věci, která je velmi složitá. Jenom vyhotovení původního rozsudku zabralo několik měsíců,“ míní žalobce v Březinově kauze Miroslav Stoklásek.

Faktem je, že případ je nezvykle rozsáhlý. Březina podváděl tak, že ve firmě Morávia-Chem před celníky fiktivně denaturoval potravinářský líh, který pak ukládal do utajených skladů, prodával ho nebo z něj v pololegálních likérkách vyráběl tvrdý alkohol.

Pokoušel se také vybudovat nelegální podzemní lihovar a z technického lihu dělal kvalitní potravinářský.

Vrchní soud má spis od července

Když olomoucký soudce Eduard Ondrášek na konci prosince 2015 vynesl rozsudky, začal pracovat na písemném vyhotovení rozhodnutí. To mu trvalo do května následujícího roku, odůvodnění rozsudku zabralo několik desítek stran.

Někteří obžalovaní se po jeho obdržení odvolali. Byl mezi nimi i Březina, který požadoval nižší trest. Argumentoval tím, že se ke všemu přiznal, a tvrdil také, že škoda byla nižší, než jakou vyčíslil žalobce.

„Popsal detailně i věci, které nemusel. Mohl přitom mlčet a nevypovídat,“ řekl jeho obhájce Filip Opatřil.

Odvolal se také žalobce, který naopak pro lihového bosse požadoval maximální trest, tedy 13 let a 4 měsíce. Jeho doznání považoval za vynucené pod tíhou důkazů.

Po podaných odvoláních spisový materiál doputoval v červenci na Vrchní soud v Olomouci, kde je dosud. O odvoláních ještě nebylo rozhodnuto.

„Zatím nelze říci, kdy bude projednávání věci nařízeno,“ nastínil mluvčí vrchního soudu Vladimír Lichnovský.

„Soud se snaží každou věc ukončit co nejrychleji, ale jde o rozsáhlý případ. Navíc soudce řeší i jiné případy. A na soudu prvního stupně to nebylo zrovna krátkou dobu,“ doplnil.

Březina v prosinci opustil vězení, je ve vazbě

Soud není vázaný žádnou zákonnou lhůtou, do níž by musel ve věci rozhodnout. Soudce tak jednání nařídí, až se se spisem detailně seznámí. Přesto se nabízí otázka, zda se nedalo ve věci rozhodnout dříve.

„Odvolací soud se musí podrobně seznámit se spisem, to zabere nějaký čas,“ podotkl Stoklásek.

„Vzhledem ke složitosti případu nepovažuju rok za extrémně dlouhou dobu. Ani se mi nezdá, že by soudy pracovaly pomalu,“ domnívá se Březinův obhájce.

Jeho klient výhrady k délce soudního řízení nemá. Aktuálně je ve vazbě, kam se dostal v prosinci, když mu skončil šestnáctiměsíční trest za přechovávání zbraní a výbušnin (více zde).

Kdy se však dozví, kolik let by měl za mřížemi skutečně strávit, netuší. Pokud by odvolací soud původní rozsudek zrušil, měl by Březina šanci na to, aby se dostal z vazby, v níž si kvůli tomuto případu odseděl už zhruba dva roky.

Byl by totiž opět jen obžalovaný, nikoliv odsouzený, takže by se na něho vztahovaly zákonné lhůty. Soud musí i tak každé tři měsíce rozhodovat o jeho možném propuštění na svobodu.