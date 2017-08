Zlínské Mezicestí překryly obchody, bohaté naleziště archeologové opustili

„Před pár měsíci jsme tu provedli poslední průzkum související s výstavbou parkoviště u prodejny nábytku. Zbytek této lokality je zastavěn, tím pádem tu pro nás výzkum končí,“ komentoval situaci v malenovické obchodní zóně Miroslav Popelka z hulínského pracoviště Ústavu archeologické památkové péče.

Během letošního výzkumu si odborníci zpřesnili své poznatky z předchozích let. Mimo keramické nádoby typické pro několik historických období zde našli například zvláštní kvadratické objekty z mladší doby kamenné s kůly v rozích, s nimiž si lámou hlavu.

„Oslovili jsme několik odborníků na neolitické struktury, ale nejsme schopni přesně určit, k čemu sloužily. Mohlo jít o sruby, nebo třeba cisterny, něco, co by vypovídalo o tehdejším vodohospodářském režimu,“ poznamenal Popelka.

Budou zkoumat půdu pod plánovanou dálnicí

Ukončení výzkumu v Mezicestí představuje pro archeology speciální záležitost. Toto místo zkoumali už ve třicátých letech minulého století a soustavně se mu věnují od roku 1999, kdy se zde začal stavět obchodní dům.

A nikde na Zlínsku dosud nenarazili na tak bohatou lokalitu. Na několika stovkách metrů čtverečních tu nalezli pozůstatky velkých sídlišť, která tu vznikala od mladší doby kamenné až po středověk.

Dříve tam výzkumy odhalily stopy rituálního kanibalismu, neobvyklý kostrový hrob dvou mužů a ženy či kosterní pozůstatky chlapce bez lebky (více zde).

Přes obrovské množství nálezů se rozhodně nedá říct, že o Mezicestí víme všechno.

„Jen důkladné prostudování všech nálezů by trvalo roky. Jsou to totiž prvky mnoha kultur, které se vzájemně překrývají, a bylo by třeba důkladně zhodnotit jejich detailní prostorové vztahy. Rozhodně neplatí, že co je starší, to je hlouběji,“ upozornil archeolog.

Většina nálezů přitom zůstala pod zemí. „Důležité je, že nejsou ohrožené stavbou a zůstanou zakonzervované pro další generace,“ uvedl Popelka.

Svou pozornost v nejbližší době archeologové přemístí jen o pár set metrů vedle. Kvůli plánované stavbě dálničního obchvatu budou zkoumat okolí Otrokovic a Napajedel.