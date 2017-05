Daňci likvidují pole řepky na Kroměřížsku, plaší je akustické dělo

„Dělo jsme koupili asi před týdnem, takže na hodnocení je ještě brzy a zkušenosti odjinud se dost různí,“ řekl předseda sdružení Horní Roveň – Přílepy Vladimír Sedláček.

Zařízení v různých časových intervalech vydá ránu, spouští ho plyn a nepotřebuje obsluhu. Nechat ho volně v poli se však myslivci neodváží, a tak se u něj střídají v nočních směnách.

Jeho použití mezi Fryštákem a Holešovem si vynutila poloha polí, která prakticky přiléhají k lesům. Proto se tady zvěř koncentruje a škody jdou vysoko.

„V tomto období to nikdy nebylo tak zlé jako letos. Nevím, jestli řepku vůbec sklidíme, nebo ty zbytky jen zaoráme. Otázka je, co se v přírodě děje, proč to zvěř láká přes celkem rušnou silnici do pole, když má všude zeleného krmení dost,“ reagoval předseda Zemědělského družstva družstva Milan Zavrtálek.

Budou mít děla efekt až do sklizně?

Problém je v tom, že zvěř si po čase na opakující se zvuky zvykne, podobně jako na pach z ohradníků kolem cest. Od doby, kdy se používají, se počty nehod se zvěří prokazatelně snížily, přesto mají účinnost jen po omezenou dobu.

„Pokud jde zvěř za potravou, je to tak silný stimul, že ji nezastaví téměř nic,“ podotkl vedoucí útvaru myslivosti Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti František Havránek.

Právě dostatek jiné potravy ale hraje myslivcům do karet, díky ní existuje šance, že úrodu řepky nakonec ochrání. Dělo začali používat ve správnou dobu, zvěř tak může dát přednost jiné lokalitě než té, z níž se ozývají rány.

„Nějakou dobu to fungovat bude, dost možná až do sklizně, ale s jistotou se to určit nedá,“ dodal Havránek.